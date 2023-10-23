پرونده مالی در اردبیل پس از ۲ سال ختم به خیر شد

حجت‌الاسلام سید حسین علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک فقره پرونده مالی حدود ۲۲۰ میلیون تومان پس از گذشت ۲ سال با کمک صلح یاران هیأت دارالمصلحین حسینیان اردبیل به سازش رسید.

وی افزود: صلح یاران هیأت دارلمصلحین حسینیان اردبیل که متشکل از تعدادی از پیر غلامان حسینی شهر دارلارشاد اردبیل است با میانجی. گری چند ماهه خود توانستند اختلاف و درگیری مالی را به پایان برسانند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان اردبیل خاطرنشان کرد: طرفین این پرونده ۲ سال در رفت و آمد به شعب دادگاه و دادگستری بودند که امروز پرونده با سازش دو طرف مختومه اعلام شد.

حجت‌الاسلام علوی ادامه داد: از زمان شکل‌گیری هیأت دارالمصلحین حسینیان اردبیل، پیرغلامان حسینی و ریش سفیدان اردبیلی این هیأت توانسته‌اند با تأسی از سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در چندین پرونده مهم ورود کرده و با صلح و سازش ختم به خیر کنند.