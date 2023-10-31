نمایندگان سازمان بازرسی در تمرین پرسپولیس/ امیری همچنان مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان ایران تمرین امروز خود را در دو بخش انجام دادند. بخش نخست در سالن بدنسازی انجام شد و ۲۰ دقیقه به طول انجامید. پس از آن بازیکنان به زمین چمن رفتند و به مدت یک ساعت به پاسکاری کوتاه، حفظ توپ در بخش کوچکی از زمین و فوتبال درون تیمی پرداختند.

وحید امیری هم کماکان برنامه‌های اختصاصی زیر نظر کادر پزشکی کار خود را دنبال می‌کند.

مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نمایندگانی از بازرسی کل کشور ناظر بخش‌هایی از تمرین امروز بودند.

تیم فوتبال پرسپولیس، فردا آخرین تمرین برای بازی با صنعت نفت آبادان را انجام خواهد داد و پس از آن راهی اردو خواهند شد.