حساب واحدهای تولیدی بزرگ خراسان جنوبی به داخل استان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامه زر یکشنبه شب در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در ارزیابی‌های انجام شده از عملکرد شوراهای گفت و گوی استان در سال ۱۴۰۱، خراسان جنوبی در رتبه هفتم کشوری قرار گرفته است.

وی با اشاره به صعود هفت پله‌ای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بیان داشت: با حضور نمایندگان مجلس در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این رتبه در سال‌های آینده ارتقا خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال سه جلسه شورا و ۱۲ جلسه کارشناسی برگزار شده است، بیان داشت: آزاد سازی بلوکه ها، پهنه‌ها و مزایده‌های استان از موضوعات مطرح شده در این جلسات بوده که در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت کارگروه تعامل برای حل مشکلات آزاد سازی بلوکه ها با اولویت استان‌های خراسان جنوبی و کرمان استفاده کنیم.

وی با اشاره به پیگیری برای رفع موانع واردات محصولات کشاورزی و دامی افغانستان به استان افزود: موضوع طولانی بودن روند تخصیص ارز از دیگر موضوعات در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: به راه اندازی و ورود برخی صندوق‌ها به استان هستیم تا در زمینه کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی استان بتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.

وی بر ضرورت انتقال حساب واحدهای بزرگ معدنی و تولیدی خراسان جنوبی به بانک‌های استان تاکید کرد و بیان داشت: فهرست واحدهای بزرگ و متوسط استان که حساب‌های بانکی آنها در خارج از استان متمرکز است ارائه خواهد شد.

خامه زر به برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته تهران در آبان ماه اشاره کرد و افزود: تلاش داریم تا در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشته باشیم.