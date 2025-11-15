اسحاقی: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خروجی ملموس داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از برنامه ایران جان خراسان جنوبی گفت: تجربه همکاری ایران و افغانستان در استان خراسان جنوبی ارزشمند است و می‌تواند الگویی برای آینده باشد.

وی افزود: جلسه بعدی شورا باید به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای تحقق برنامه پسا برنامه ایران جان اختصاص یابد و تمام دستگاه‌ها با حضور کامل، پیشنهادهای عملی خود را ارائه کنند.

اسحاقی با اشاره به اهمیت استمرار جلسات مشترک بین استان‌ها تصریح کرد: جلسات مشترک شورای گفتگو با یکی از استان‌ها می‌تواند هر دو تا سه ماه برگزار شود تا تبادل تجربیات و اجرای پیشنهادات عملی تسهیل شود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه درباره ارزیابی برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس شورای اسلامی جلسات خوبی برای بررسی عملکرد دولت در تحقق برنامه هفتم برگزار کرده است و از استاندار خواست جزئیات اثرگذاری این برنامه در استان خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گیرد و بخش‌هایی که تاکنون به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نشده‌اند، مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار خاطرنشان کرد: یکی از دستورات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارزیابی عملکرد این سامانه در پایان هر فصل است و ضروری است مشکلات، نواقص و محاسن سامانه بررسی و میزان جذب سرمایه‌گذار سنجش شود.