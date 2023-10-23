به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر از یاوران اشتغال زایی و خودکفایی با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، آیت ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی، سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز گذشته ۳۰ مهرماه در مؤسسه فرهنگی ورزشی بانک سپه برگزار شد.
خاندوزی در این مراسم با اشاره به درخواست ریاست کمیته امداد در رابطه با افزایش سقف تسهیلات اشتغالزایی اعضای این کمیته از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان گفت: افزایش این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان را در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد کرد.
وی افزود: نرخ بیکاری در بهار امسال به ۸.۲ درصد رسیده بود که در تابستان کاهش یافت؛ افزایش اشتغالزایی همزمان با افزایش نرخ مشارکت رخ دادهاست و با توجه به اینکه چنین رشدی در سالهای قبل نداشتهایم این همسویی رو به رشد بسیار امیدوارکننده است.
به گفته وزیر اقتصاد؛ سیاستهای ناظر بر ایجاد رونق در عرصههای کلان اقتصادی، سیاستهای تسهیل فرایند ایجاد کسب و کارها و سیاستهای تحریک اشتغال و تأمین مالی کاریابی، مشاوره و … از مهمترین سیاستهایی است که موجب کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پرداختی کمیته امداد با نظارت به هدف رسیده است، افزود: به جهت کمیت نیز تلاش دولت و مجموعه دستگاههای مالی بر افزایش تعداد واحدهایی تأمین مالی بوده است. اراده و خواست جدی دولت و رئیسجمهور این است که از تمام پتانسیلهای آزاد شده نهادهای تخصصی و واسط استفاده کنند؛ البته با وضع مطلوب خیلی فاصله داریم اما نسبت به سالهای پیش وضعیت خیلی بهتر و آینده روشنی پیش رو داریم.
وی گفت: در خصوص صندوق ضمانت نیز باید سختگیریها در خصوص ضمانت و وثایق کاهش یابد تا آمار عملکرد بانکها افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد گلایه مسؤلان کمیته امداد مبنی بر ایراد سازمان بازرسی در خصوص پرداخت دومرحلهای وامهای اشتغالزایی کمیته امداد گفت: در این زمینه با رئیس سازمان بازرسی مذاکره خواهیمکرد تا وامهای اشتغال بر اساس میزان پیشرفت طرحها به صورت مرحله به مرحله پرداخت شود.
خاندوزی همچنین گفت: در سه سال گذشته اعتبارات ایجاد اشتغال از سوی کمیته امداد امام از ۱۰ به ۲۵ و از ۲۵ به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تأمین مالی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه (صورت گرفته که) سهم کمیته امداد از ایجاد اشتغال از ۳۵۰ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان افزایش یافته و امسال هم امیدواریم سهم کمیته امداد از تبصره ۱۸ محقق شود.
به گفته وی، متقاضیان اشتغال کمیته امداد از محرومترین افراد جامعه هستند و نظارت باید انجام شود تا وامهابه هدف نهایی اصابت کنند.
وی در مورد صندوق ضمانت کمیته امداد افزود: این صندوق وثیقه وامهای متقاضیان است که ۹۰ میلیارد تومان در اختیار صندوق قرار داده شده است و بانکها میتوانند از سهام عدالت، بیمه عمر و سایر داراییهای قابل وثیقه برای اعطای وام برای مددجویان استفاده کنند.
خاندوزی در مورد پرداخت وام ازدواج گفت: تمام متقاضیانی که تا شهریور پروندهشان تکمیل شده تلاش میکنیم به زودی تعیین تکلیف شود و ظرف یک هفته پرداخت شود.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد سود سهام عدالت و نحوه معاملاتی شدن آن گفت: ما منتظر برگزاری جلسه آینده شورای عالی بورس هستیم که در هفته جاری این مسأله تعیین تکلیف و اعلام میشود.
عملکرد کمیته امداد با همکاری بانکها در خصوص اعطای تسهیلات اشتغالزایی
در ادامه ابراهیمی اظهار کرد: بانکها بیش از تکالیفشان تسهیلات اشتغالزایی به اعضای کمیته امداد پرداخت کردهاند؛ بیش از هزار همت تسهیلات در این حوزه پرداخت شده است. همکاران من در شبکه بانکی تکلیف شرعی خود میدانند که نسبت به ایجاد اشتغال با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهترین شکل عمل کنند به گونهای که سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنه از طریق کمیته امداد به متقاضیان پرداخت شد و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از طریق تسهیلات اشتغال و کمیته امداد ایجاد شد و به میزان ۱۵۰ درصد منابع قرضالحسنه بانک سپه تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه بانکها در هر شرایطی به اشتغالزایی محرومان کمک میکنند، افزود: قدردان زحمات دوستان در کمیته امداد هستیم؛ در بانک مرکزی نیز مدیران با دقت تمام زوایای اعتباردهی به کمیته امداد را بررسی و مسیر را تسهیل میکنند. نرخ بیکاری در بهار امسال ۸.۲ درصد بود که در تابستان با وجود افزایش افراد جویای کار کاهش پیدا کرد.
ابراهیمی گفت: ثمره ایجاد اشتغال از محل تولید و رشد اقتصاد است که در کاهش نرخ بیکاری خودش را نشان میدهد. کار بزرگ، ایجاد ۴۰۰ هزار شغل است که با هنر کمیته امداد و نظام اعتباردهی بانکها انجام شده است و همه کارهایی که در کمیته امداد انجام میشود به عنوان باقیاتالصالحات برای همکاران ما در شبکه بانکی میماند.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از همکاری بانک مرکزی در تخصیص منابع برای اشتغال در کمیته امداد تشکر کرد.
در ادامه سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در این نشست گفت: در جامعه اسلامی تکدیگری باید مغضوب باشد؛ باید بستر کار فراهم شود تا عدهای مشمول این مغضوبات قرار نگیرند.
وی با تقدیر از بانکها به عنوان یاوران اشتغال کمیته امداد گفت: ۸۶ درصد تسهیلات مربوط به اشتغال کمیته امداد در سال قبل جذب شد؛ با راهاندازی صندوق ضمانت اشتغال نیز تسهیلگری در پرداخت تسهیلات به اعضای کمیته امداد انجام شده است.
او با اشاره به اینکه بالای ۹۲ درصد اشتغالزایی کمیته امداد به هدف رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر وام اشتغالزایی ۱۵۰ میلیون تومان برای اعضای کمیته امداد خیلی جوابگو نیست و استدعا داریم این عدد در شورای پول و اعتبار حداقل به ۲۰۰ میلیون تومان برسد؛ البته رقم ۳۰۰ میلیونی تسهیلات قرض الحسنه هم محفوظ باشد.
وزیر امور اقتصادی و داریی در این خصوص گفت: افزایش این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان را در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد کرد.
بختیاری از بانکها و وزارت اقتصاد خواست تا تسهیلات اشتغال به کمیته امداد را هم در کنار تسهیلات ازدواج و فرزند اوری در اولویت قرار دهند.
همچنین محمد نادعلی امروز در حاشیه مراسم تقدیر از یاوران اشتغال و خودکفایی به میزبانی بانک سپه گفت: همکاران ما در شبکه بانکی پشتیبان طرحهای اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند. برگزاری نمایشگاه دستاوردها به صورت عملی بسیار عالی و ارزشمند بود.
محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: بحث اشتغال و قرضالحسنه دو موضوع مهمی است که در دولت فعلی و نظام بانکی تاکید زیادی بر آن است؛ کمیته امداد عملکرد خوبی در جذب منابع قرض الحسنه بانکها دارد.
وی گفت: در حوزه وامهای خرد نیز عملکرد خوبی در کمیته امداد و شبکه بانکی داشتیم که آمار بازگشت این تسهیلات به بانکها هم بالاست؛ در ۶ ماهه ۲۳ درصد از کل تسهیلات، خرد بوده و ۷۹ درصد از تسهیلات خرد نیز مربوط به تسهیلات قرضالحسنه است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: تسهیلگری خوبی نیز در حوزه تسهیلات خرد صورت گرفته است؛ در حال حاضر برای وام ۱۵۰ میلیونی بانکها (با معرفی کمیته امداد و بهزیستی)، باید با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند و در صورت تأیید اعتبارسنجی بانکها افراد میتوانند از معیارهای دیگری نیز برای ضمانت استفاده کنند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این کمیسیون آمادگی دارد قوانینی که برای تسهیل در ایجاد اشتغال در کمیته امداد لازم است به تصویب برساند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین افزود: متقاضی وام خرد مانند وام ازدواج مجبور است بارها برای پیگیری وام خود به بانک مراجعه کند و از شبکه بانکی خواست با مردم و متقاضیان وامهای اشتغال و خرد مدارا کنند و مردم را در پیچوخم کارهای اداری گرفتار نکنند.
در این نشست از مدیران عامل بانکهای رسالت، اقتصادنوین، کشاورزی، سینا، رفاه کارگران، ملی، سامان، پارسیان، پستبانک ایران و صندوق امداد ولایت و چندتن دیگر تقدیر شد.
لازم به ذکر است امسال در قالب تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی طبق موضوع جز ۴، بند "ب" تبصره ۱۸ قانون بودجه قرار است به معرفیشدگان کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ ۱,۷۰۰ میلیارد تومان بودجه ابلاغ شود که از کل تسهیلات پرداخت شده تا کنون ۸۲۵ میلیارد تومان بوده و ۴۹ درصد بودجه در سه ماه اول امسال در این زمینه محقق شده است.
در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاهی از مشاغل ایجاد شده توسط کمیته امداد، با تسهیلات بانکها برگزار شد و دستبافتهایی مانند مصنوعات چرمی، گل و گیاه، تولید عسل، صنایع دستی و پوشاک در معرض دید مدیران شبکه بانکی قرار گرفت. در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از دستسازههای نمایشگاه از مدیران عامل و نمایندگان بانکها تقدیر شد.
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