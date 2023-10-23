بیهق و سبزوار اندیشمندان و دانشمندان بزرگ وتوانایی پرورش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمدعلی زلفی گل که به مناسبت آغاز «سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی» صادر شده و روز دوشنبه در آیین گشایش این همایش قرائت شد، آمده است: ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دبیر، پدر نثر فارسی، یکی از پرآوازه‌ترین نویسندگانی است که ایران به او می‌بالد، او گزارشگر حقیقت است و اثر وی نمونه‌ای کم‌مانند از بهترین و کامل‌ترین تواریخ است که می‌توان نگاشت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این پیام اعلام کرده است: بیهق و سبزوار، از دیرباز تاکنون، اندیشمندان و دانشمندانی بزرگ و توانا پرورانده است، فرهیختگانی که موجبِ سربلندی و افتخار زادگاه خود و سرزمین پهناور خراسان و ایران شده‌اند. اندیشمندانی مانند ابوالفضل بیهقی، ابوالحسن علی بن زید بیهقی، عطا ملک جوینی، ملاحسین واعظ کاشفی سبزواری، حکیم اسرار سبزواری و از میان معاصران دکتر علی شریعتی، نویسنده بزرگ انقلاب؛ آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، مجتهد و عالم بزرگ دینی، استاد حمید سبزواری، شاعر بزرگ انقلاب و سروده‌های انقلابی و زنده‌یاد دکتر سید محمد علوی مقدم، چهره ماندگار ادبیات و استاد برجسته دانشگاه و بسیاری دیگر.

وی افزوده است: برگزاری «همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی»، فرصتی ارزشمند و درخور تقدیر است تا بار دیگر شماری از نثرپژوهان و پژوهشگران فرهنگی و ادبی که دغدغه اعتلای فرهنگ و اندیشه را در جهان معاصر دارند، گرد هم آیند و به جایگاه ادبیات کلاسیک فارسی به ویژه نثر فارسی و پیوند آن با جهان معاصر و نقش ادبیات و فرهنگ در ارتقای زندگی مردم روزگار ما بپردازند. به ویژه آنکه این همایش به موضوع بسیار مهم «هویت ملّی» پرداخته که در این روزگار، پرداختن به آن بسیار لازم و ضروری است چرا که هویت، بخشی از وجود ماست و کمرنگ شدن آن، آسیب‌های جدی به فرهنگ و اندیشه دینی- ملی ما وارد می‌کند.

زلفی گل اضافه کرده است: بسیار خوشنودیم در تمام همایش‌های گذشته از سال ۱۳۸۶ تا کنون، همکاران ما در دانشگاه حکیم سبزواری، با یاری مسؤولان ملی و محلی در مسیر ارتقای سطح نثر پژوهی و بیهقی پژوهی و اعتلای فرهنگ و اندیشه و ارج نهادن به هویت ملی، گام برداشته اند و نیز بسیار خوشحالیم، برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، با ثبت روز اوّل آبان به نام روز ملّی بزرگداشت بیهقی در تقویم ملی کشور از سال ۱۴۰۰ همراه شده است.

همایش بیهقی به روابط بین الملل، ژرفای بیشتری می‌دهد

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی این وزارتخانه نیز با صدور پیامی به مناسبت برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی، برگزاری چنین رویدادی را موجب ژرفابخشی روابط بین الملل عنوان کرد.

در متن پیام وحید حدادی اصل که روز دوشنبه در آئین گشایش این همایش قرائت شد، آمده است: در دوران معاصر، روابط بین کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اگر این گونه تعاملات و پیوندها در زمینه‌های علمی- پژوهشی شکل گیرد، اهمیت و جایگاه روابط بین الملل دوچندان می‌شود.

وی افزوده است: بسیار خوشنودیم که در سال‌های اخیر، همکاری‌های علمی- بین الملل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش فزاینده ای یافته و در این میان، برگزاری همایش‌های بین المللی نقش بسیاری در بسط و گسترش روابط بین المللی دارد، به ویژه اگر این گونه همایش‌ها در عرصه فرهنگ و اندیشه و زبان وادبیات شکل گیرد، روابط بین الملل، ژرفای بیشتری می‌یابد.