شناسایی ۵۰ باشگاه خانگی در شمیرانات/۱۵ مورد برای مجوز اقدام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی‌پور صبح دوشنبه و همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش در خصوص نشست مؤسسان و مدیران داخلی باشگاه‌های ورزشی شمیرانات که با حضور مجتبی ذاکریان فرماندار شمیرانات، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و جمعی از مسئولان منطقه و پیشکسوتان ورزش شهرستان و ۳۰۰ مؤسس و مدیر داخلی امور بانوان و آقایان باشگاه‌های ورزشی شمیرانات برگزار شد اظهار داشت: شمیرانات دارای ۲۷۱ مجموعه ورزشی است که ۱۳ اماکن ورزشی متعلق به اداره ورزش، ۵۴ مورد متعلق به دیگر ادارات و نهادهای دولتی و ۲۱۷ مجموعه ورزشی خصوصی است.‌

رحیمی‌پور با اشاره به این‌که سرانه ورزشی شمیرانات ۴۱ سانتی‌متر است، افزود: این شهرستان دارای ۴۱ هیئت ورزشی فعال از ۴۸ هیئت است و تعداد ورزشکاران سازمان یافته آن به ۱۳ هزار و ۵۲۶ نفر (۴ هزار و ۲۹۲ آقا و ۲ هزار و ۲۳۴ خانم) می‌رسد.

وی عنوان داشت: طی یک سال اخیر، ۱۱۴ مدال (۳۱ مدال برون‌مرزی و بین‌المللی، ۲۸ مدال کشوری و ۵۵ مدال استانی) توسط ورزشکاران شمیرانات کسب شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات پروژه استخر دارآباد را تنها پروژه این اداره اعلام کرد که پیشرفت ۹۵ درصدی داشته و در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

رحیمی‌پور با اشاره به شناسایی ۵۰ باشگاه خانگی اعلام کرد: ۱۵ مورد از آن‌ها برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند؛ نظارت و پیگیری برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی باشگاه‌های خانگی ادامه دارد.

وی بر مواردی نظیر بهره مندی باشگاه‌ها از خدمات مربیان دارای کارت مربی‌گری (کارآموز نباشند) و اخذ رزومه و تحقیق در خصوص مربیان به منظور جلوگیری از تغییر محسوس آن‌ها در کوتاه مدت، لزوم رعایت قوانین و ضوابط از جمله رعایت حجاب در انتشار تصاویر و ویدئوها در فضای مجازی توسط باشگاه‌های ورزشی و همکاری مدیران در یکسان‌سازی تابلوهای این اماکن تاکید کرد.

رحیمی‌پور همچنین از مدیران استانی ورزش و جوانان خواستار شد: هیئت پزشکی (بیمه‌های ورزشی) در سامانه منطقه‌بندی شوند تا آمار ورزشکاران سازمان‌یافته شمیرانات به آمار واقعی خود برسد، چراکه در حال حاضر تعدادی از آن‌ها در شهر تهران به ثبت رسیده‌اند. رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات با تاکید بر لزوم هماهنگی بازرسان فدراسیون، هیئت پزشکی و … با اداره شهرستان در بازدید از باشگاه‌های ورزشی خاطرنشان کرد: بحمدالله این هماهنگی در سطح ادارات شهرستان وجود دارد، و ضروری‌ست دیگر نهادها نیز رعایت فرمایند.

وی یادآور شد: برخی از باشگاه‌ها ورزشی در مراکز تجاری فعالیت داشته و ممنوعیت نصب تابلو دارند، اما با جریمه‌های شهرداری مواجه می‌شوند، انتظار ما از مدیران شهری رعایت این قوانین و همکاری با باشگاه‌داران است.

رحیمی‌پور گفت: سطح ورزش شمیرانات در سال‌های گذشته، سطح بالایی بوده است که برگشتن به آن دوران مستلزم هماهنگی، توجه به اهمیت ایفای نقش اجتماعی، ایجاد رقابت و فاصله از مسائل (صرف) اقتصادی است.

بر اساس این گزارش، الهه و شهربانو منصوریان، بردیا دانشور، احسان حدادی و مبینا نعمت‌زاده، مدال‌آوران شمیرانات در مسابقات آسیایی هانگژو ۲۰۲۳، تجلیل‌شوندگان این مراسم بودند.

در پایان نیز، داوطلبان از جمع مؤسسان و مدیران باشگاه‌های ورزشی شمیرانات، راه‌کارهای برون‌رفت از معضلات موجود در حوزه ورزش باشگاهی در سطح شهرستان را از مدیران میز ریاست نشست مذکور خواستار شدند.