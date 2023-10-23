به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علم ایران، «طرح‌ریزی، ارزیابی و بهبود مدیریت بهره‌برداری و نگهداری-تعمیرات دارایی‌های فیزیکی در صنایع کشاورزی بر پایه مطالعات تجربی توسعه‌ یافته» عنوان طرحی است که مهدی خجسته‌پور، عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد راهنما در طرح پسادکتری حمزه سلطانعلی عباسکوهی با وی همکاری داشته است.

خجسته‌پور با مدرک دکتری تخصصی مهندسی بیوسیستم از دانشگاه کیوشوی ژاپن درباره این طرح، توضیح داد: امروزه به‌کارگیری تکنولوژی‌های مکانیزه در مراحل تولید و فرآوری انواع محصولات کشاورزی در کشور ایران با هدف تسریع در روند تأمین غذای جامعه، در حال گسترش است. از طرفی نحوه به کارگیری و مدیریت این نوع از فناوری به‌ویژه سرمایه‌های فیزیکی نظیر انواع ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات، با هدف دستیابی به حداکثر بهره‌وری در حوزه صنایع کشاورزی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مدیریت منسجم سرمایه‌ها، نقش محوری در انجام به‌موقع فعالیت‌های زراعی دارد.

خجسته‌پور ادامه داد: مدیریت صحیح بهره‌برداری و نگهداری و تعمیرات انواع ابزارهای فیزیکی در صنایع کشاورزی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات هم یکی از موارد مهم و تأثیرگذار در این صنعت است. به همین دلیل باید استراتژی مناسبی برای داشتن برنامه‌ریزی‌های مناسب نگهداری و تعمیرات تجهیزات وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: برای دستیابی به این امر مهم، سه گام اصلی تعریف شده که شامل طرح‌ریزی یا توسعه فرآیندی بر اساس شناخت عوامل تأثیرگذار، ارزیابی بر پایه مطالعات تجربی سازمان‌یافته و ارائه راهکار با هدف بهبود فرآیندهای مدیریت بهره‌برداری و نگهداری تجهیزات در صنایع کشاورزی است.

این محقق پسادکتری اضافه کرد: تولید دانش فنی و مدیریتی برای بهبود ساختارها، فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تهیه نقشه راه کاربردی و شرایط مناسب برای پایش مستمر عملکرد تجهیزات و ماشین‌آلات در صنایع کشاورزی از جمله اهداف انجام این طرح بوده است.