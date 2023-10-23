درمانگران اعتیاد به تصمیمات وزارت بهداشت معترض شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، درمانگران اعتیاد با توجه به توافقات قبلی که میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و…، صورت گرفته بود، عنوان داشتند که وزارت بهداشت نسبت به آن توافقات بی اعتنا بوده و اقداماتی را انجام می‌دهد که باعث تضعیف خدمات مراکز ترک اعتیاد شده است.

بر اساس همین گزارش‌، فرهاد گشتاسبی رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران، با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت نسبت به درمانگران اعتیاد، معتقد است که رفتار وزارت بهداشت با مراکز درمان اعتیاد، باعث شده تا گیرندگان خدمات آسیب ببینند.

به گفته این درمانگر اعتیاد، تجمع امروز دلایل متعددی دارد؛ به طوری که پس از یک مسیر طولانی از مذاکرات، تعاملات و همفکری‌ها و همچنین، مراجعات مکرر به ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، و البته نتایج مثبتی که بعضاً حاصل شده بود ولی در اجرا توسط وزارت بهداشت رعایت نگردید، شکل گرفت.

حاضران در تجمع مقابل ساختمان وزارت بهداشت، عنوان داشتند که چاره‌ای جز تجمع نداشتند؛ زیرا رفتار وزارت بهداشت با درمانگران اعتیاد، دارد به گیرندگان خدمت در مراکز ترک اعتیاد آسیب می‌زند.

بنا بر گفته محمدرضا جلالی عضو هیئت مدیره کانون درمانگران اعتیاد که در این تجمع حضور داشت، وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان و ناظران بر فعالیت درمانگران اعتیاد، وظیفه اصلی‌اش گسترش توانمندی‌های مراکز درمانی و اصلاح اشکالات و تسهیل اموری است که منجر به ارائه خدمت با سطح بالاتر می‌شود. اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم.

این درمانگر اعتیاد افزود: وزارت بهداشت چشم خودش را بر روی بعضی حقایق بسته و مدعی است طرح جامع کشوری در راستای گسترش کسب و کار را اجرا می‌کند، در حالی که استدلال‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که بر اساس جمعیت، نوع دسترسی‌ها و میزان دارویی که از طریق سازمان‌های بین المللی تأیید شده تا به نتیجه نهایی برسد؛ این فعالیت شکل می‌گیرد.

تجمع کنندگان با شبهه دار خواندن رفتار وزارت بهداشت در قبال مراکز ترک اعتیاد، معتقدند بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای یک مرکز صرفه هزینه‌های دارویی و مشاوره می‌شود و اگر این ابزار از طریق افزایش مراکز محدود شود، گیرندگان خدمت آسیب خواهند دید.

به گفته یکی دیگر از افراد حاضر در تجمع، مهم‌ترین دستاورد این مراکز، کاهش آسیب‌ها بوده و اگر قرار باشد بدون قاعده و ضابطه نسبت به افزایش مراکز اقدام کرد، دچار مشکل خواهیم شد.

تجمع کنندگان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، پیشنهادهایی برای عبور از مشکلات داشتند که مهم‌ترین آنها؛ تقویت مراکز موجود و ارزیابی مجدد این مراکز است.

همچنین، ارائه طرح‌های آموزشی در راستای ارتقای دانش درمان و تقویت مراکز ترک اعتیاد، از دیگر راه‌های برون رفت از مشکلات پیش رو عنوان شد.

بر همین اساس، چنانچه نیازی باقی مانده است به فکر گسترش کمّی مراکز باشیم، اما آنچه مسلم است؛ اینکه باید به گسترش کیفی خدمات درمان اعتیاد به عنوان یک فرایند مبتنی بر نیاز درمانی، توجه کنیم.