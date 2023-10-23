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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

با حضور در مقابل ساختمان وزارت بهداشت؛

درمانگران اعتیاد به تصمیمات وزارت بهداشت معترض شدند

درمانگران اعتیاد به تصمیمات وزارت بهداشت معترض شدند

بیش از ۱۲۰۰ نفر از درمانگران اعتیاد، روز دوشنبه با تجمع در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، از اینکه مسئولان وزارتخانه نسبت به توافقات حاصل شده بی اعتنا هستند، معترض و گلایه مند بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درمانگران اعتیاد با توجه به توافقات قبلی که میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و…، صورت گرفته بود، عنوان داشتند که وزارت بهداشت نسبت به آن توافقات بی اعتنا بوده و اقداماتی را انجام می‌دهد که باعث تضعیف خدمات مراکز ترک اعتیاد شده است.

بر اساس همین گزارش‌، فرهاد گشتاسبی رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران، با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت نسبت به درمانگران اعتیاد، معتقد است که رفتار وزارت بهداشت با مراکز درمان اعتیاد، باعث شده تا گیرندگان خدمات آسیب ببینند.

به گفته این درمانگر اعتیاد، تجمع امروز دلایل متعددی دارد؛ به طوری که پس از یک مسیر طولانی از مذاکرات، تعاملات و همفکری‌ها و همچنین، مراجعات مکرر به ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت، و البته نتایج مثبتی که بعضاً حاصل شده بود ولی در اجرا توسط وزارت بهداشت رعایت نگردید، شکل گرفت.

حاضران در تجمع مقابل ساختمان وزارت بهداشت، عنوان داشتند که چاره‌ای جز تجمع نداشتند؛ زیرا رفتار وزارت بهداشت با درمانگران اعتیاد، دارد به گیرندگان خدمت در مراکز ترک اعتیاد آسیب می‌زند.

بنا بر گفته محمدرضا جلالی عضو هیئت مدیره کانون درمانگران اعتیاد که در این تجمع حضور داشت، وزارت بهداشت به عنوان یکی از متولیان و ناظران بر فعالیت درمانگران اعتیاد، وظیفه اصلی‌اش گسترش توانمندی‌های مراکز درمانی و اصلاح اشکالات و تسهیل اموری است که منجر به ارائه خدمت با سطح بالاتر می‌شود. اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم.

این درمانگر اعتیاد افزود: وزارت بهداشت چشم خودش را بر روی بعضی حقایق بسته و مدعی است طرح جامع کشوری در راستای گسترش کسب و کار را اجرا می‌کند، در حالی که استدلال‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که بر اساس جمعیت، نوع دسترسی‌ها و میزان دارویی که از طریق سازمان‌های بین المللی تأیید شده تا به نتیجه نهایی برسد؛ این فعالیت شکل می‌گیرد.

تجمع کنندگان با شبهه دار خواندن رفتار وزارت بهداشت در قبال مراکز ترک اعتیاد، معتقدند بیش از ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای یک مرکز صرفه هزینه‌های دارویی و مشاوره می‌شود و اگر این ابزار از طریق افزایش مراکز محدود شود، گیرندگان خدمت آسیب خواهند دید.

به گفته یکی دیگر از افراد حاضر در تجمع، مهم‌ترین دستاورد این مراکز، کاهش آسیب‌ها بوده و اگر قرار باشد بدون قاعده و ضابطه نسبت به افزایش مراکز اقدام کرد، دچار مشکل خواهیم شد.

تجمع کنندگان در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، پیشنهادهایی برای عبور از مشکلات داشتند که مهم‌ترین آنها؛ تقویت مراکز موجود و ارزیابی مجدد این مراکز است.

همچنین، ارائه طرح‌های آموزشی در راستای ارتقای دانش درمان و تقویت مراکز ترک اعتیاد، از دیگر راه‌های برون رفت از مشکلات پیش رو عنوان شد.

بر همین اساس، چنانچه نیازی باقی مانده است به فکر گسترش کمّی مراکز باشیم، اما آنچه مسلم است؛ اینکه باید به گسترش کیفی خدمات درمان اعتیاد به عنوان یک فرایند مبتنی بر نیاز درمانی، توجه کنیم.

کد مطلب 5919344
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • احسان IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      13 103
      پاسخ
      وزارت بهداشت خوبش میکنه چون همین معتادا هستن که هرکاری بخوان میکنن بعد میگن ما مریضیم .هر چی دزدی وهرچیزی تعرفه. وزارت بهداشت فقط باید بگیره ببرشون مرکز ترک اعتیاد وگرنه هرگونه خدمات به معتادین خیانت به جامعه هستش
      • ایسا IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        61 5
        برادر احترام قائل باشیم معتاد هم انسان هست
    • عباس افشار IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      60 22
      پاسخ
      این مراکز هیچگونه تاثیری ندارند فقط به واسطه مجوز دکان‌فروش‌دارو باز‌کرده‌اند
      • خ ا IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        17 11
        دقیقا
      • مهدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        14 6
        دقیقا دکان شده براشون گرنه کدوم درمان
    • علی IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      32 7
      پاسخ
      فقط انحصار و کان ارتزاق از بیت المال برا یک سری هست دارو را می‌فروشند ومعتاد هم یا می‌فروشد یا با شربت شیره درست می‌کنند ومیکشند وهیچ سودی نداره دارو شیشه ای چهل هزار تومان از کارخانه میگرند به مبلغ یک میلیون پانصد هزار میدن به معتاد وای از ندانم کاری
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      41 7
      پاسخ
      یکی از همسایه های ما با همین دارو های ترک و مشاوره در مراکز ترک کرد چرا اکثر خدمات را دارید از مردم میگیرید؟ دندان پزشکی هر دندان را ۲ میلیون میکشه و ۶ میلیون درست میکنه نکنید این کارها رو با مردم
    • مهدی IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      47 12
      پاسخ
      نگید مراکز ترک بگید ساقی های با مجوز رسمی هر کی میره واسه ترک دوز داروش از مواد خیلی بیشتر و وابسته تر میشه
    • جهان IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      36 13
      پاسخ
      ترک اعتیاد خیلی خوب برادر من. هروین مصرف میکرد رفت ترک اعتیاد خدایی زندگی برگشت میرود دارو میگرد مواد ول کرد کار میرود طبق دستور ترک اعتیاد مصرف میکند هم کار میکند هم خوب ش درود بر ترک اعتیاد
    • داود IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      35 17
      پاسخ
      مراکز ترک اعتیاد فقط دارو فروشی است کدام مرکز در سال ۱۰ نفر را از وابستگی به مخدر ومتادون یا اپیوم یا بی دونجات داده اگر هر مرکز درسال فقط ده نفر را قطع مصرف کند آن وقت هست بگویم ترک اعتیاد مراکز فقط دارو فروشی می کنند
      • علی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        14 3
        سلام.ترک دائمی مواد که بهینه جامعه است در بهترین حالت در دنیا نزدیک ۴ درصد است.بهمین خاطر مکانیسم کاهش آسیب در مواردی که ترک کامل مقدور نیست را مدنظر قرار می‌دهند.بطور مثال تغییر عادت و رفتار بیمار از مصرف هرویین به مصرف قرص که روشی علمی است و بسیاری از بیماران قادر به انجام همین مقدار نیز نیستند!
    • امیر IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      46 6
      پاسخ
      برادر عزیز افراد بیمار تریاک مصرف میکنن.هیچ تریاکی از دیوار مردم بالا نمیره.دزدان بیرحم مصرف کنندگان شیشه یا هرویین ودیگر مواد صنعتی هستش.
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        15 8
        برادر عزیز هروئینی که همیشه خوابه چه جوری از دیوار مردم بالا میره
    • افشین IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      20 5
      پاسخ
      الان اینا ناراحت خدمات گیرندگانن(معتادا ) گربه واسه رضای خدا موش نمیگره
    • جعفر IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      12 2
      پاسخ
      این چه وضع خبر زدنه آخه ؟ هیچ توضیحی ندادید ک خواننده متوجه بشه توافقات شون چی بوده ! حداقل اول توافقات رو میگفتید بعد دلیل اعتراضات رو توضیح میدادید
      • مهدی IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        6 1
        میگن مجوز ندید که مراکز بیشتر بشه و مشتریای ما کم بشه.فکر جیبشونن
    • پرویز IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      8 7
      پاسخ
      تمام مراکز دارو فروشی هست و هیچگونه خدمات درمانی انجام نمیدن حتی ۱ مورد پروتکل درمان هم رعایت نمیشه.. اگر مرکز درمانی ک درست کار میکنه حتی ۱مورد فقط اسم و آدرسشو بزارید
    • IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      14 2
      پاسخ
      متاسفانه میخان مراکز ترک اعتیاد مجاز که مددکار،پزشک روانشناس،پرستار دارند تعطیل کنن و خود مسولین فقط داروهای ترک اعتیاد رو به داروخانه های آشناشون بدن. اینجوری مثل همون شیرخشک و.. بازار سیاه و فروش آزاد بوجود میاد. قیمت داروهای ترک اعتیاد آنچنان زیاد میشه که فرد معتاد حتی اگه بخاد ترک کنه نتونه...
    • حمید IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      21 2
      پاسخ
      اینا فقط میخوان قرص و شربت متادون بگیرن بعد بفرستن تو بازار چند برابر به معتاد بدبخت بفروشن.من خودم چند تا شون رو سراغ دارم.
    • بهنام NL ۲۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      16 2
      پاسخ
      من خودم چند سالی مرکز درمانی ترک اعتیاد کار کردم دکترش از برکت پول مرکز کاخ ساخت فقط پول یکسال مرکز
    • محمد IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      10 1
      پاسخ
      همه شدن فقط کاسب و فکر پولن ..من واسه پدرم دارو میگرم یکساله .قرص و از ۲۰۰۰رسوندن به ۸۰۰۰ مگه چخبر
    • غلامحسین IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      15 1
      پاسخ
      باسلام باید نسبت به درمان ورسیدگی به کسانی که دچار اعتیاد هستن دولت ومسعولین رسیدگی جدی نمایند وداروی مورد نیاز این عزیزان رایگان دراختیارشان قراردهند تادرمان گردند وباید ازاین عزیزان آسیب دیده استقبال نمایند
    • حسینی IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      10 1
      پاسخ
      اءر همین داروی متادون نباشد که باز معتادان به دنبال هرویین می روند و اوضاع فاجعه بار تر می شود.
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      11 1
      پاسخ
      مراکز ترک اعتیاد امید خانواده هایی که معتاد دارند دولت باید حمایت بکند ....درود درود ‌‌..
    • امیرخان IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه بجای سروسامان دادن به وضع اعتیاد با دادن سهمیه به معتادان سنتی تا جلو اعتیاد به مواد صنعتی و هرویین وشیشه رو بگیرن و بعد همون مواد سنتی رو هم کنترل کنن،تبدیل شده به بالا بردن مصرف، از طریق دادن متادون به مصرف کننده مثلا یک گرم تریاک تا مصرف کننده دومثقال شیره،و یا هرویین وشیشه، نمیشه
    • IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      اصلا جوری شده که کمپ ترک اعتیاد معتادها رو قبول نمیکنه میگه یا پول بدید یانمیتونیم
    • A IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      4 8
      پاسخ
      کی گفته واسه ترک اعتیاد دارو لازمه کشی که میخواد ترک کنه بدون دارو و مراکز درمانی هم هم میتونه؛ سخت هست ولی شدنیه اینا فقط به فکر خودشونن
      • رز IR ۰۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        1 0
        موادصنعتی فرد رو الوده میکنه اکثرا قابل ترک نیست همین که فردبتونه متادون بخوره حتی تا اخرعمرش خیلی هم هنرکرده
    • محسن US ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      8 7
      پاسخ
      مراکز ترک اعتیاد الان چه فایده ای دارن معتاد میر دارو اندازه یک ماه میگیر و همون دارو با قیمت بالاتر میفروشه به کسانی که دارو آزاد میفروشن و بعضی دلال ها با ثبت نام در مراکز ترک اعتیاد و معرفی بعضی معتادها و با مسئول اون مرکز هم هماهنگ هستن و دارو چند نفر میگیر و در بازار به نرخ آزاد میفروشن شدتجارت
    • ناش IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      4 1
      پاسخ
      باید به همت وارده ای در مسئولین شکل بگیره تا این معضل خانمانسوز برای عده ای که می‌خواهند برچیده شود، بیمه ها پای کار بیان، هرکس هرجوری میتونه کمک کنه تا این بلا از بین بره،،وووو گناه دارن بخدا، خب بنا به دلایلی معتاد شده. هیچوقت خودش به تنهایی نمیتونه ترک کنه
    • صالح IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      شما درمانگران دروی معتادان در باز آزاد می‌فروشین هرعددقرص متادون 40تو عطاری می‌فروشیم ۳۰هزارتومان . این همه عطاری این داروهای روان گردان از کجا میارن هم وزات بهداشت بازرسی ورود کنن جلو این فروش آزاد متادون که توسط درمانگران آزاد فروخته میشه بگیرین
    • علی IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      7 1
      پاسخ
      مراکز که بیشتر بشند سهمیه دریافتی متادون این مراکز فعلی کم میشه واسه همین نگران هستند.چون مراکز فعلی متادون رو به معتاد نمیدندوبه صورت ازاد می فروشند.دلشون واسه معتادا نسوخته .
    • محمد SG ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 2
      پاسخ
      مراکز ترک اعتیاد هم فقط دنبال منافع خودشون هستن کسی برای رضای خدا کار نمیکنه سالهاست که دارن فعالیت میکنن آیا آمار اعتیاد پایین آمده خیر. بیشتر هم شده سالیانه میلیاردها تومن از فروش قرص وشربت به اصطلاح ترک اعتیاد که هزار بار بدتراز مواد مخدر سنتی هست به جیب میزنن. گربه برای رضای خدا موش نمیگیره.
    • رصی IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      8 0
      پاسخ
      دوستان خوهشا اگه خودتون و خانواده‌تان را دوست دارید به مراکز کنگره ۶۰ در شهرهای خود مراجعه کنید من ۶ سال از مواد و ۵ سال از سیگار رها شده‌ام مجانی است خیلی اصولی با روش تدریجی برین درمان شدید درود بفرستین به امید زندگی پاک
    • علی IR ۱۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 1
      پاسخ
      دراین مورد حق با وزارت بهداشت است... مراکزترک اعتیاد قیمت مصوب داروهای ترک اعتیار را خارج از دستورالعمل و بخشنامه وزارت بهداشت میفروشند مثلا قرص2 ب۲۵۰۰تومان مصوب شده مراکز به قیمت ۵۰۰۰تومان میفروشند اعتراض میکنی میگه همینه که هست برو یه مرکز دیگه اگه ناراحتی مراکز نون دونی شده براشون
    • علی US ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 0
      پاسخ
      بزرگترین اعتیاد اعتیاد متادون هست ترک مواد بامتادون باید زیر نظر پزشک انجام بشه اون هم درحد محدودنباید دست معتاد باشه
    • علی IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      دوست عزیز قطعا دراین جامعه افرادی هستن که بیراهه می‌روند اماهمه اعتیاد ندارنددیدم کسانی که حتی سیگار هم مصرف نمی‌کنند اما این افراد دست رنج یک عمر زندگی راجاروکش می‌برند وبه کم هم قانع نیستند
    • حمید IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 1
      پاسخ
      سلام کسی به فکر معتاد نیست فقط دارند با درامد میکنند معتاد راحت میشد ترک داد
    • IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      2 1
      پاسخ
      لعنت بر پدر مادر اونی که متادون آورد شما فقط فکر منافع خودتون هستید
    • فاطمه IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 2
      پاسخ
      مراکز ترک اعتیاد فقط دکان فروش متادون هست و بس.
    • عباس IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      3 2
      پاسخ
      بریدخداروشکرکنید که این کلینیک باوجوداشکالاتی که دارن سعی بزرگی درکنترل معتادان دارن والا کل نیروی انتظامی هم ازپس اون برنمیاد
    • آرین IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مراکزترک اعتیاد یکی از اماکنی هستندکه مانند بنگاههای معاملات ملکی یاراننده های خطی فقط بفکرجیب خودشون هستندبهمین خاطرنمیخوان دست زیادبشه.برای مثال قرص بی ۲ راهمین پزشکان شرافتمندازدولت بسته (۱۰۰عددی) ۳۰ هزارتومان میخرند ودربازارآزاد ۹۰۰ هزارتومان میفروشند.منهم بودم همه کارمیکردم که رقیب زیادنشه برام
    • جواد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      تریاک کاشتن نه تخصص میخاد نه انرژی زیاد مثل گندم‌کاری بلکه راحت تر دریران کشت میشده الان هم باید کشت بشه وازاد باشه خارج ازقاچاق وجرم افراد معتاد که گرفتار افیون هستن شوخی نیست نوعی سرطان هست اینا خب میخرن مصرف میکنندو بازارسیاه هم نداره بندگان خدا الباقی عمرشون رو راحت زندگی میکنن سفر میرن سرکار می
    • جواد IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 1
      پاسخ
      وقتی تریاک ازاد باشه هیچ غیر معتادی علاقه ایی به رفتن وکشیدن تریاک پیدا نمیکنه و اگرهم کسی حال خوبی نداره حتما میرن دکتر روان شناس وخوب میشه دیگه تحریک نمیشه که تریاک چیه برم مصرف کنم ضمنا کار ازاد نبود کشت وتوزیع تریاک بصورت ازاد بهترین کار برای سلامت معتادین وجلوگیری از سودجویی افراد از جان ومال م
    • حسین US ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مراکز ترک جز افسردگی و مصرف بیشتر بعد کمپ، بی اعتمادی به افراد خانواده، شکنجه و گرسنگی و فحاشی چیزی نداشت، دارو در داروخانه به هیچ وجه نمیدن تا گرون بفروشن ازاد، من معتاد بودم ۱۲ سال ، راه ترک اعتیاد فقط خودباوری و لجبازی نکردن با معتاد هست، جای خرج الکی ۵ تا فیلم انگیزشی براش زمان مصرف بخرید ببینه.
    • افشین شمشیری BG ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا مصرف کننده تحت تعقیب است لطفن جواب
    • IR ۰۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خلاف قرص وشربت میکنن .درمانگر کجا بوده .کبد خراب میشه .وضعشون بدتر میشه
    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      مصرف نکنند تا اعتیاد پیدا نکنند . نکشند ت اعتیاد پیدا نکنند . دولت باید معتادان مواد مخدر از هر نوع را جمع کن و به ابوموسی بفرستد پس از ترک و پاک سازی کامل هر کسی زنده ماندن برگرداند انجامواد مخدروجود ندارد
    • مریم کاظمی IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      اگرمراکزنباشندتمام افرادی که دچاراعتیادندبه کارتون خوابی ودرنتیجه ناامنی شهرمیرسیدند.
    • محسن IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 0
      پاسخ
      مراکز نقش،بسیار خوبی در کنترل و کاهش آسیب اعتیاد داشته اند.
    • یاس IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      2 0
      پاسخ
      همین که بامصرف متادون افراد روازمصرف مواد وعوارض ان برای خانواده دورمیکنن وفرد معتاد میتونه بامصرف متادون شرافتمندانه کارکنه وزندگیشوحفظ کنه جلوی کلی اسیب گرفته شده.متادون ازاد یا غیرآزادارزون تروسالمتراز هرویینی وغیره چه ازلحاظ هزینه وچه ازلحاظ صرف زمان، درمیاد. برید ببینیدخانواده یک فردهروینی چه ر
    • وحید IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      اصلا نباید در این مراکز متادن و قرص و شربت های مخرب دیگر اعمال گردد و در واقع این مراکز محل کسب پول شده تا درمان اعتیاد . باید واقعا راه درستی پیدا کرد مثال با مراجعه به پزشک متخصص و دارو درمانی نه قرص های مخدر درمانی
    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      دقیقا مرکز درمانها شدن مرکز فروش مواد بصورت قانونی متادون وقرصی که اینا میدن از هزاران مواد بدتره
    • رامین IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      1 1
      پاسخ
      باسلام این مراکز هیچ تاثیری ندارند جز اینکه به معتاد ضربه بزنن من خودم ۶ماه تحت نظر کلینیک بودم چونکه از بیماریم اطلاعی نداشتم با مصرف قرص متادون وشرکت کردم در حال نابودی هستش این دکتر های کلینیک فقط به فکر جیب خودشون هستن
    • بابک ولی خانی US ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اگرمراکز ترک اعتیادواقعاشربت اپیوم یامتادون رابدهندبه مریض بعضی موقع هامیگندداروکم است اگرنظارت داشته باشندکم کاری نکنندخیلی خوب است
    • بابک ولی خانی US ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اگرمراکز ترک اعتیادواقعاشربت اپیوم یامتادون رابدهندبه مریض بعضی موقع هامیگندداروکم است اگرنظارت داشته باشندکم کاری نکنندخیلی خوب است
    • علی IR ۰۳:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این مراکز از زیاد شدن دست نگران انند . مجوز انحصاری و رانتی شده و اجازه احداث مرکز ترک اعتیاد رو نمیدن

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