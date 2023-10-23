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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بمنظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

در بخشی دیگری از این بخشنامه آمده است: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌شود.

از طرف دیگر حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات‌های ابزاری موضوع قانون مالیات‌های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابزاری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌شود.

این بخشنامه در ۱۹ بند تهیه و ۳۰ مهرماه جهت اجرا به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

کد مطلب 5919468
سمیه رسولی

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