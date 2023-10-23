بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، تفویض اختیار تقسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بمنظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرایند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

در بخشی دیگری از این بخشنامه آمده است: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیات‌های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌شود.

از طرف دیگر حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات‌های ابزاری موضوع قانون مالیات‌های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابزاری موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می‌شود.

این بخشنامه در ۱۹ بند تهیه و ۳۰ مهرماه جهت اجرا به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.