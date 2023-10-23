مسکن هنرمندان و خبرنگاران در «شهرک هنر» پرند را ۲ ساله می سازیم

آرش صیادی در حاشیه آئین کلنگ زنی فاز اول اجرایی طرح مسکن هنرمندان با عنوان «شهر هنر» که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اظهار داشت: در ورودی شهر پرند یک سایت ۱۴۵ هکتاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایجاد شهرک هنر کلنگ زنی می‌شود و طبق توافق با وزارت ارشاد این عملیات در فاز اول تعداد ۸۰۰ نفر از اصحاب هنر در گرایش‌های مختلف را در خود جای می‌دهد که وظیفه ساماندهی این افراد با وزارت ارشاد و صندوق هنر است.

وی با اشاره به اینکه مجموع کل پروژه «شهرک هنر» ۱۱ هزار واحد است، گفت: طبق برنامه اگر آورده متقاضیان نیز پا به پای بانک‌های تسهیلات دهنده پروژه متناسب باشد بنا داریم که این واحدها را ظرف دو سال بسازیم.

صیادی با بیان اینکه ۸۰۰ واحد از این پروژه مختص هنرمندان است عنوان داشت: مابقی واحدها در حوزه دیگر اقشار جامعه است ولی فاز اول مختص هنرمندان بوده و امروز عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص پیمانکاران این پروژه نیز اظهار داشت: پیمانکاران مشخص و کارگاه تجهیز و آماده شروع عملیات اجرایی است و با فرمان وزیر فرهنگ و ارشاد شروع می‌شود.

صیادی در خصوص میانگین متراژ واحدهای «شهرک هنر» بیان داشت: میانگین واحدهای در نظر گرفته شده بین ۸۰ تا ۸۵ متر و در تیپ‌های مختلف است و گاهاً شاهد این هستیم که متقاضیان با آورده اولیه با مضیقه روبرو هستند فکر شده که میانگین مساحت مفید باشد تا برای میزان آورده سنگین نشود و در این خصوص صندوق هنر نیز قول مساعدت داده و تسهیلات بانکی هم آماده است و به موازات پیشرفت به پروژه تزریق می‌شود.