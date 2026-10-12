به گزارش خبرنگار مهر، پرونده جنجالی انتقال علیرضا بیرانوند از پرسپولیس به تراکتور در تابستان ۱۴۰۳ با گذشت بیش از دو سال و نیم همچنان با حاشیه‌های تازه‌ای همراه است. در شرایطی که قرار است اول آبان‌ماه سال جاری جلسه نهایی رسیدگی به این پرونده در دادگاه عالی ورزش با حضور نمایندگان قانونی او، باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال برگزار شود، هوشنگ نصیرزاده، وکیل این دروازه‌بان، انتقادهای تندی را علیه موکل خود مطرح کرده است.

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید زمان برگزاری این جلسه، درباره وضعیت حقوقی پرونده بیرانوند گفت: جلسه رسیدگی اول آبان‌ماه برگزار می‌شود و مؤسسه ما نیز با توجه به قراردادی که با آقای بیرانوند امضا کرده، فعلاً مسئولیت پیگیری پرونده را بر عهده دارد.

با این حال، بخش جنجالی صحبت‌های وکیل بیرانوند به انتقادهای صریح او از رفتار این دروازه‌بان مربوط می‌شود؛ بازیکنی که به گفته نصیرزاده، برای بازگشت به مسابقات مهم فوتبال از جمله جام جهانی و بازی‌های آسیایی، از دفاع حقوقی انجام‌شده بهره برده اما حتی یک تشکر ساده هم از مجموعه حقوقی خود نکرده است.

نصیرزاده در مورد هزینه های پرداختی برای دفاع از بیرانوند گفت: تمام هزینه‌های دادرسی را آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور پرداخت کرده است. بیرانوند آدم بی‌معرفتی است. ما باعث شدیم به مسابقات فوتبال، جام جهانی و بازی‌های آسیایی بازگردد. او محروم شده بود و شانس آورد که توانستیم بهترین دفاع را داشته باشیم و کاری کنیم که در تمام رویدادها حضور داشته باشد. با این حال، تا این لحظه حتی تشکر هم نکرده است. حتی یک پیامک هم نفرستاده که بگوید تشکر می‌کنم.

وکیل بیرانوند با تأکید بر اینکه موکلش در جریان پیگیری‌های حقوقی، همکاری مورد انتظار را نداشته است، ادامه داد: این آقا هر بار می‌خواستیم در پرونده‌ای که به زندگی حرفه‌ای‌اش متصل بود کمکی کند، می‌گفت به من ربطی ندارد و تمام این مسائل بر عهده باشگاهم است؛ در صورتی که موضوع چیز دیگری است.

مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتور همچنین به اظهارات اخیر بیرانوند علیه ارکان مدیریتی این باشگاه واکنش نشان داد و گفت: او در همین صحبت‌هایش هم آداب حرفه‌ای را رعایت نکرده است.

نصیرزاده در ادامه با اشاره به هزینه‌های سنگین دفاع حقوقی از بیرانوند، پرداخت تمام مبالغ را به محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، نسبت داد و تأکید کرد: تمام هزینه‌های سنگین دفاع از بیرانوند را شخص آقای زنوزی پرداخت کرده است. همه چیز را از صفر تا صد او پرداخت کرد و اصلاً بیرانوند در جریان ماجرا هم نبوده است. سه مرحله پرداختی سنگین از جانب آقای زنوزی انجام شده است. او حتی از ما تشکر هم نکرده است؛ حتی پیامک نداده که بگوید خیلی ممنون که باعث شدید به آسیا بروم.

با وجود این انتقادهای صریح، نصیرزاده درباره احتمال قطع همکاری با بیرانوند در آستانه جلسه نهایی دادگاه عالی ورزش، از تصمیم‌گیری قطعی خبر نداد و گفت: با مؤسسه‌ای که با آن همکاری دارم، قرارداد دارد و هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته‌ایم.

به این ترتیب، در حالی که پرونده محرومیت چهارماهه بیرانوند به مرحله نهایی رسیدگی در دادگاه عالی ورزش نزدیک می‌شود، اظهارات وکیل او ابعاد تازه‌ای از اختلافات و نارضایتی‌ها پیرامون این پرونده را آشکار کرده است؛ اختلافاتی که حالا علاوه بر چالش حقوقی با پرسپولیس و فدراسیون فوتبال، روابط بیرانوند با مجموعه حقوقی پیگیر پرونده‌اش را نیز زیر سؤال برده است.