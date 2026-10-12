انتقاد از مرزبندی بین پزشک و پرستار در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان افزود: پزشکان، پرستاران، ماماها، کارشناسان بهداشتی، کارکنان آزمایشگاه، تصویربرداری و نیروهای پشتیبانی، هر یک نقشی در ارائه خدمات دارند و باید در چارچوب مسئولیت‌ها و تخصص خود، بخشی از یک مجموعه منسجم تلقی شوند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت در نظام سلامت به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های حرفه‌ای نیست، گفت: هر گروه شرایط کاری و مطالبات اختصاصی خود را دارد؛ اما در کنار این مطالبات، مسائل مشترکی نیز وجود دارد که پیگیری آن‌ها به همکاری و گفت‌وگوی مستمر نیازمند است. نباید اجازه دهیم مرزبندی‌های غیرضروری، همبستگی حرفه‌ای میان کارکنان سلامت را تضعیف کند.

نجاتیان با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان سلامت اظهار کرد: شرایط اقتصادی و محدودیت منابع کشور را باید در نظر گرفت، اما سیاست‌های پرداختی نیز باید به‌ گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن توجه به مسئولیت‌ها، تخصص و شرایط کاری گروه‌های مختلف، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان کارکنان ایجاد نکنند.

وی با اشاره به تغییرات اخیر در برخی آیین‌نامه‌های پرداخت و تعرفه‌های خدمات سلامت افزود: بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی و توجه به مشکلات جذب و نگهداشت آنان ضروری است؛ اما هم‌زمان باید وضعیت سایر کارکنان نظام سلامت نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان مسائل معیشتی یک گروه را دید و از مشکلات گروه‌های دیگر غافل ماند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: آثار افزایش پرداخت‌ها برای همه گروه‌ها یکسان نیست و لازم است سیاست‌گذاران، علاوه بر درصد افزایش، میزان واقعی دریافتی و شرایط کاری کارکنان را نیز در نظر بگیرند. عدالت در پرداخت مستلزم توجه هم‌زمان به مسئولیت حرفه‌ای، میزان تحصیلات، حجم کار، سختی شرایط خدمت و سهم هر گروه در ارائه خدمات سلامت است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات پرستاران شاغل در مراکز جامع سلامت شبانه‌روزی، بر ضرورت توجه به شرایط کاری و اجرای قوانین مرتبط با کارکنان تأکید کرد و گفت: برخی از این مراکز عملاً بخشی از بار خدمات درمانی مناطق را بر دوش می‌کشند؛ بنابراین، وضعیت نیروی انسانی، دریافتی‌ها و اجرای مقررات مرتبط با کارکنان آن‌ها باید با توجه به واقعیت‌های کاری مورد بررسی قرار گیرد.

نجاتیان با اشاره به دشواری جذب و نگهداشت پرستاران در تهران و برخی مناطق کشور، حمایت‌های رفاهی و معیشتی را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی کارکنان دانست و افزود: اقداماتی مانند توسعه امکانات رفاهی و ارائه بسته‌های حمایتی می‌تواند به ماندگاری نیروهای نظام سلامت کمک کند. انتظار ما این است که تجربه‌های موفق در سطح ستاد وزارت بهداشت، توسط مسئولین دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز مورد توجه قرار گیرد و کارکنان در مناطق مختلف از حمایت‌های متناسب برخوردار شوند.