آغاز سنجش نهایی داوطلبان در مسابقات بزرگ قرآن کویت

به گزارش خبرگزاری مهر دبیرخانه کل وزارت اوقاف کویت از آغاز سنجش نهایی داوطلبان شرکت در بیست و ششمین دوره مسابقات بزرگ حفظ و تلاوت قرآن کریم این کشور در مسجد بزرگ کویت خبر داد.
این مسابقات با شعار «مکنون» و با حمایت امیر کویت برگزار میشود. نماینده وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت در سخنرانی افتتاحیه این مراسم با اشاره به اینکه شرکتکنندگان در حال و هوایی ایمانی به رقابت در این امر نیک پرداختهاند، افزود: شرکتکنندگان در گروههای سنی خود در زمینه تلاوت، حفظ و تجوید کتاب الهی رقابت میکنند تا نسلی جدید از قاریان، حافظان و شهروندان مؤمن به دین خداوند و مفید برای کشور پرورش یابند. وی از حمایتهای گسترده امیر قطر برای برگزاری این مسابقات و اهتمام ویژه به امور قرآنی نیز تقدیر و تشکر کرد.
به گفته مأرب الیعقوب، مسئول برگزاری این مسابقات، رقابتها برای شرکتکنندگان مرد از روز گذشته، یکشنبه آغاز شده و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: جلسه صبحگاهی ویژه افراد با نیازهای ویژه خواهد بود که تعداد آنها در مسابقه به ۱۲۰ نفر رسید و سه کمیته به آنها اختصاص یافته است. مسابقات ویژه بانوان نیز از ۴ نوامبر آغاز و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: تعداد شرکتکنندگان در مسابقات مقدماتی نهایی از ۲۶۰۰ نفر گذشت.
الیعقوب تصریح کرد: این مسابقه شامل بخشهای مختلفی است، از جمله بخش «خیر و برکت» که ویژه سالمندان ۶۰ سال به بالا است، بخش «شکوه و جلال» از ۲۴ تا ۵۹ سال که به (جوانان و میانسالان اختصاص دارد) و بخش نوجوانان نیز به سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اختصاص دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از بخشهای این مسابقات بخش خانواده قرآنی است که در سال گذشته ایجاد شده افزود: هدف از این بخش مشارکت خانوادههای حافظ و تلاوت کننده قرآن با سه عضو از اعضای خانواده است.
مسابقات قرآن کویت یکی از مهمترین مسابقات قرآنی این کشور است که از سال ۱۹۹۷ تاکنون به صورت سالانه برگزار میشود و تاکنون بیش از ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردهاند. شعار این مسابقات «المکنون» نیز برگرفته از این آیات از سوره مبارکه واقعه است: إِنَّهُ لَقرآن کَرِیمٌ ﴿۷۷﴾ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ ﴿۷۸﴾ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾ که این [پیام] قطعاً قرآنی است ارجمند (۷۷) در کتابی نهفته (۷۸) که جز پاکشدگان بر آن دست ندارند (۷۹)
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