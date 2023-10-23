به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یان گاگین، مشاور رییس جمهوری دونتسک با اشاره به اینکه پدافند هوایی روسیه برای مواجهه با موشک‌های «اتکمز/ ATACMS» اهدایی به اوکراین تجربه کافی دارد، گفت که سامانه‌های پدافندی مسکو قادر به مقابله به هر تهدیدی هستند.

گاگین گفت: این روزها فضای مطبوعاتی روسیه و جهان با اخبار مربوط به نخستین حملات اوکراین(به مسکو) با استفاده از موشک‌های «اتکمز/ ATACMS» پر شده است. نیروهای مسلح اوکراین درباره این حملات پروپاگاندا می‌کنند و ویدئوهای زیادی دراین‌باره منتشر شده است.

وی افزود: اما پدافند هوایی ما حالا برای انهدام چنین اهدافی (موشک‌ها) تجربه دارد و فکر می‌کنم ارتش روسیه از عهده این مسئولیت برآید.

مقام ارشد منصوب روسیه در دونتسک با اشاره به تجربه پدافند هوایی روسیه در رهگیری و سرنگونی موشک‌های «سایه طوفان» و «هیمارس»، گفت: فکر می‌کنم قادر به مقابله با هر تهدیدی هستیم چون پدافند هوایی ما در حال حاضر کل قلمرو روسیه را به خوبی پوشش می‌دهد.

کاخ سفید به تازگی به طور رسمی تحویل موشک‌های دوربرد اتکمز به اوکراین را اعلام کرد. این محموله شامل موشک‌هایی اتکمز با برد ۱۶۵ کیلومتر است.

ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه این اقدام را «اشتباه دیگری از جانب آمریکا» توصیف کرد. پوتین بر این باور است که این تسلیحات گرچه تهدید دیگری را به همراه دارد اما برای تغییر شرایط و برگرداندن ورق در خط مقدم جبهه کافی نیست. با این حال، به گفته پوتین، روسیه می‌تواند از خود مقابل چنین حملاتی دفاع کند.