به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه ایران، برگزاری میز صنایع، نخستین اقدام صورت گرفته در این حوزه برای حمایت از حقوق سهامداران و رفع چالش‌های صنایع و تولید بوده است.

در این زمینه، سازمان بورس از سال ۹۹ و به منظور ایجاد تعامل مابین ارکان مختلف بازار سرمایه با مدیران ارشد شرکت‌های مختلف بورسی، تصمیم به برگزاری میزهای صنعت گرفت تا از این طریق و به واسطه بازوهای نظارتی و ارتباطی سازمان بورس با نهادهای حاکمیتی و مکاتبه با وزرای اقتصاد، نفت و صمت در رفع معضلات موجود در صنایع اثرگذار باشد؛ نمود برگزاری میزهای صنعت سازمان بورس را می‌توان در قالب لایحه بودجه سنواتی، برنامه‌های توسعه و اصلاح برخی رویه‌ها در وزارتخانه‌ها مشاهده کرد.

در همین زمینه، اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران در نیمه نخست سال جاری اقدام به برگزاری پنج میز صنعت در حوزه‌های «استخراج کانه‌های فلزی»، «متانول»، «قند و شکر»، «مواد و محصولات دارویی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» کرد.

بر این اساس؛ میز صنعت استخراج کانه‌های فلزی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، میز صنعت متانول در تاریخ ۲۴ خرداد ماه با همکاری وزارت نفت، میز صنعت قند و شکر در تاریخ ۲۴ تیر ماه با همکاری وزارت صمت و میز صنعت مواد و محصولات دارویی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و میز صنعت «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» نیز در دستور کار قرار دارد.

اقدامات لازم در ارتباط با ناشران اوراق بهادار

طبق اعلام حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، طی نیمه نخست سال جاری تعداد ۲۳ هزار و ۸۵۹ اطلاعیه منتشر و تعداد ۹۴۸ شرکت در مجامع شرکت کرده‌اند.

همچنین آمارهای ارائه شده حاکی از ۶۳ تخلف در بخش ناشران و نیز برگزاری ۷۲ جلسه تخلفاتی است.

به‌روزرسانی و تدوین دستورالعمل‌های ناشران اوراق بهادار

در ادامه فعالیت‌های صورت گرفته در این حوزه، برگزاری جلسات درون سازمانی درخصوص ایجاد و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های مصوب سازمان و نیز دوره‌های آموزشی از دیگر اقدامات این بخش از مدیریت سازمان بورس بود.

به‌روزرسانی گزارش‌ها، جلسات متعدد در ارتباط با به‌روزرسانی دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل پذیرش، دستورالعمل معاملات با اشخاص وابسته، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیأت مدیره برگزار شد که در نهایت قالب بندی جدید گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیأت مدیره در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۲ به ناشران ابلاغ شد.

در حوزه تصویب مقررات جدید نیز جلسات متعددی در خصوص دستورالعمل احراز صلاحیت ناشران اوراق بهادار، منشور کمیته ریسک، منشور کمیته انتصابات و پایگاه اطلاعاتی مدیران برگزار شده است.

برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با دستورالعمل حاکمیت شرکتی

دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده در سازمان بورس در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ و از سوی مدیریت نظارت بر ناشران ابلاغ شد.

با توجه به ناآگاهی برخی از فعالان بازار نسبت به این موضوع، بخش مدیریت ناشران سازمان بورس برای نخستین بار و به منظور آگاهی، اطلاع رسانی و آموزش مدیران ۸۲۶ ناشر اوراق بهادار اقدام به برگزاری دوره‌های آشنایی با دستورالعمل حاکمیت شرکتی کرد.

برگزاری مراسم آئین تجلیل از ناشران برتر

برگزاری مراسم آئین تجلیل از ناشران برتر، دیگر اقدام صورت گرفته در این حوزه بود که رتبه‌بندی ناشران بر پایه سه حوزه شفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و نقش‌آفرینی در توسعه بازار سرمایه انجام و عملکرد حدود ۸۲۶ ناشر ثبت شده نزد سازمان بورس در سال ۱۴۰۱ بررسی شد.

براین اساس؛ ناشران پلیمر آریاساسول، پتروشیمی نوری، فولاد کاوه جنوب کیش، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی، موتورسازان تراکتورسازی ایران، شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس، رایان هم‌افزا، تولیدی ایران تایر، سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید و سیمان فارس نو به عنوان ناشران برتر انتخاب و از آنها تقدیر به عمل آمد.

همچنین بررسی درخواست پذیرش مؤسسات حسابرسی، بررسی درخواست پذیرش شرکا مدیران مؤسسات حسابرسی معتمد، آرای انضباطی صادره برای مؤسسات حسابرسی به دلیل کیفیت گزارشات صادره، آرای انضباطی صادره برای مؤسسات حسابرسی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد و بررسی گزارش‌های حسابرسان از نظر رعایت استاندارها و ارجاع به کمیته و پیگیری‌های بعدی از جمله فعالیت‌های نظارتی این حوزه بوده است.