جزییات اقدامات سازمان بورس برای پیگیری مشکلات ناشران بورسی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله جعفری با اشاره به اینکه مدیریت نظارت بر ناشران به دو طریق مسائل و مشکلات ناشران را از مبادی ذی‌ربط پیگیری می‌کند، توضیح داد: روش نخست، برگزاری جلسات «میز صنعت» است.‌

به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به‌طور میانگین ماهانه یک‌بار برگزار می‌شود. در این جلسات، مشکلات صنایع احصا، دسته‌بندی و طبقه‌بندی شده و به دستگاه‌های اجرایی مربوط منعکس می‌شود.

او توضیح داد: تاکنون بیش از ۳۰ میز صنعت برگزار شده و مسائل صنایع به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده است.

جعفری افزود: از جمله دستاوردهای برگزاری جلسات میز صنعت می‌توان به پذیرش سیمان در بورس کالا اشاره کرد.

به گفته او، تاکنون میزهای صنعت برای صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، شوینده، تایر، سیمان، نیروگاه، محصولات دارویی، سرمایه‌گذاری و … برگزار شده است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ادامه داد: پس از برگزاری جلسات میز صنعت، مشکلات احصا و طبقه‌بندی شده و به دستگاه‌های اجرایی مربوط منعکس می‌شود.

جعفری با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی سازمان بورس، اعلام کرد: روش دوم مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس برای انعکاس مشکلات صنعت، ارتباط مستمر با انجمن‌های صنایع یا خود شرکت‌هاست.

او توضیح داد: به محض بروز مشکل، با انجمن‌ها ارتباط مؤثر برقرار و حسب مورد با وزیر اقتصاد یا مستقیم با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و مشکلات را منتقل می‌کنیم.

او افزود: نمایندگان سازمان بورس بر اساس همین شناخت حاصل از مشکلات صنایع، در جلسات مختلف از جمله کمیسیون اقتصادی دولت نیز شرکت و مسائل صنایع را در آن‌جا مطرح و پیگیری می‌کنند.