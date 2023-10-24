نقش آزادراه تبریز- مرند- بازرگان در تسهیل مبادلات تجاری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت پروژه آزادراه تبریز- مرند- بازرگان پرداخت و گفت: طول کل مسیر آزادراه تبریز- مرند- بازرگان ۲۸۰ کیلومتر بوده و در حال حاضر قطعه تبریز - صوفیان به طول ۳۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصد در دست اجراست.

وی با بیان اینکه جهت اتمام این قطعه مبلغ یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز خواهد بود، افزود: اعتبار هزینه شده تاکنون بالغ بر یک هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان است.

فتح‌زاده تشریح کرد: آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان به عنوان یکی از راه‌های ارتباطی ایران با کشورهای همسایه شمالی، حوزه قفقاز و همچنین دروازه اروپا از طریق کشور ترکیه محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه امکان ارتباط کشور با کریدورهای بین المللی را هموار کرده و با ترانزیت ایمن و سریع و کاهش زمان سفر بین کشورهای همسایه و اروپا در گسترش صادرات و واردات و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در منطقه مؤثر خواهد بود.

این مسئول توضیح داد: آزادراه تبریز-مرند – بازرگان بخش مهمی از کریدور بین المللی شرقی-غربی کشور، تکمیل کننده پازل مسیر ترانزیتی تهران – بازرگان و شبکه بزرگراهی آسیایی در جهت تسهیل مبادلات تجاری کشور خواهد بود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در عین حال خاطرنشان کرد: این آزادراه در احیای بخشی از جاده معروف ابریشم و اتصال آسیا به اروپا از طریق ایران نقش مؤثری خواهد داشت.

وی ادامه داد: باتوجه به مشکلات موجود در تأمین مصاح و اوراق قرضه معدنی و هم چنین معارضات موجود در مسیر پروژه، استانداری نقش به سزایی در هماهنگی ادارات مختلف اعم از فرمانداری، بخشداری، راه و شهرسازی، صمت، شرکت گاز و … با مسئولان اجرایی پروژه خواهد داشت.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه پروژه به صورت مشارکتی و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجراست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در تلاش است منابع مالی و سهم آورده دولت از طریق مصوبات سفر، تسهیلات ماده ۵۶ و غیره تأمین کند.