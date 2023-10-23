شکست نساجی با گل به خودی در وقت اضافه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و نوبهار نامنگان ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه خانگی نوبهار برگزار شد.

این دیدار در حالی که تیم نساجی از اوایل نیمه دوم ۱۰ نفره شد با شکست ۲ به یک این تیم به پایان رسید.

تک گل نساجی را محمدرضا آزادی (۴۴) به ثمر رساند. دو گل نوبهار هم توسط اوستون اورونوف (۷۴) و مهرداد عبدی (۷+۹۰ - گل به خودی) وارد دروازه نساجی شد.

ترکیب نساجی مقابل حریف ازبکستانی

نساجی در این مسابقه از رشید مظاهری، وحید محمدزاده، امیرمهدی جانملکی، سعید بیگی، محمدرضا آزادی، محمود قائدرحمتی (۲۴- مهرداد عبدی)، صابر حردانی، احسان حسینی، اسماعیل بابایی (۶۵- سید احمد موسوی) و محمدرضا عباسی (۸۲- نونو) و فرشید عباسی (۶۵- علی داوران) در ترکیب خود استفاده کرد.

تیم نوبهار نامنگان هم در این مسابقه با ترکیب وتکیر یوسوپوف، عظیم احمدوف ('۴۶- اوستون اورنوف)، میلوش میلوویچ، جمشید اسکندروف، ایگور گلبان، فیلیپ ایوانوویچ، ابراهیم یولداشف، جمشید بولتابائف، ابروبک اسماعیلوف، دونیر عبدومانوپوف (۶۲- سوبیرژونوف) و تیمورخوجا عبدوخالیکوف به میدان رفت.

نساجی با فرصت طلبی برنده به رختکن رفت

در نیمه اول این مسابقه دو تیم دنبال شناخت از یکدیگر بودند به همین دلیل فرصت‌های زیادی روی دروازه تیم مقابل شکل نگرفت تا بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شود. در اواسط نیمه اول رشید مظاهری با مهارت عالی خود توپ را از روی خط دروازه برگرداند و دروازه نساجی را از یک گل حتمی نجات داد.

در دقیقه ۴۴ بازی محمدرضا آزادی با فرصت طلبی موفق شد از اشتباه مدافع نوبهار نهایت استفاده را بکند و با یک توپ ربایی زیبا خود را در موقعیت تک به تک قرار داد و تگ گل این نیمه را به ثمر رساند.

شکست ۱۰ نفره نساجی در وقت های اضافی

نیمه دوم این مسابقه در حالی آغاز شد که صابر حردانی در دقیقه ۵۰ از زمین بازی اخراج شد و تیم نساجی ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد. حردانی در این صحنه بازیکن نوبهار را که در موقعیت تک به تک قرار داشت با تکل متوقف کرد. داور ابتدا او را با کارت زرد جریمه کرد اما با بررسی مجدد در اتاق کمک داور ویدئویی، حردانی از بازی اخراج شد تا این تیم همچون بازی قبلی مقابل الهلال یک اخراجی داشته باشد. به دنبال این اخراج بازیکنان نساجی عقب نشستند و تیم نوبهار نامنگان تلاش زیادی برای گلزنی انجام داد.

در دقیقه ۵۸ شوت خطرناک بازیکن نوبهار را وحید محمدزاده با از خود گذشتی در آستانه ورود توپ به دروازه به کرنر فرستاد. حملات میزبان ادامه داشت اما عکس العمل مظاهری در دقیقه ۶۹ مانع از بازشدن دروازه نساجی شد.

مقاومت بازیکنان نساجی تا دقیقه ۷۴ دوام آورد. در این دقیقه حرکت زیبای «اوستون اورونوف» به داخل محوطه نساجی و یک دوی زیبای او مدافعان نساجی را جا گذاشت و با یک حرکت عرضی و ضربه دقیق به گوشه دروازه نساجی بازی به تساوی کشیده شد و این بار کاری از دست مظاهری هم بر نمی‌آمد.

به دنبال این تساوی مقداری از فشارهای نوبهار کاسته شد و بازیکنان نساجی برای دقایقی فرصت جلو آمدن را به دست آوردند اما یازده دقیقه اضافه که برای این دیدار در نظر گرفته شد همه شرایط را به ضرر تیم نساجی تغییر داد. در حالیکه هفت دقیقه از وقت های تلف شده می گذشت، تیم نساجی صاحب گل دوم و پیروزی بخش خود شد. این گل با برخورد به مهرداد عبدی وارد دروازه نساجی شد.

بدین ترتیب تیم فوتبال نساجی دیدار برابر نوبهار ازبکستان را با نتیجه ۲ به یک واگذار کرد. با این نتیجه نوبهار ازبکستان با مجموع ۷ امتیاز در صدر گروه قرار گرفت و نساجی هم با مجموع سه امتیاز سوم است.

شاگردان مهدی رحمتی ۳ امتیازی شده و در رتبه سوم جدول قرار گرفتند.

ازبکستانی‌ها نیز ۷ امتیازی شده و تا پیش از بازی الهلال و بمبئی سیتی به صدر جدول صعود کردند.