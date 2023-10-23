به گزارش خبرگزاری مهر، احسان یاوری در سخنانی، اظهار داشت: تا پایان امروز دوشنبه یکم آبان‌ماه، ۲۸۲ داوطلب نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان با مراجعه به درگاه وزارت کشور ثبت‌نام خود را قطعی و نهایی کردند.

وی گفت: از این تعداد ۲۵ نفر خانم معادل ۹ درصد و ۲۵۷ نفر مرد، معادل ۹۱ درصد را تشکیل می‌دهند که متناظر با آمار کشوری با حضور ۱۰ درصدی خانم‌ها و ۹۰ درصدی مردان است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، بیان داشت: از ۲۸۲ نفر ثبت‌نام‌کننده نهایی در لرستان ۸۰ درصد در مقطع کارشناسی ارشد و مابقی در سایر مقاطع هستند.

یاوری، بیان داشت: بیشترین بازه سنی در ثبت‌نام نهایی بین ۴۵ تا ۵۵ سال است.

وی افزود: باتوجه‌به اینکه تنها دو روز به پایان مهلت ثبت‌نام نهایی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است توصیه می‌شود متقاضیان ثبت‌نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند و در اولین فرصت برای ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، تصریح کرد: دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.