خطایی از دشمنان سر بزند با واکنش محکم وقاطع ایران مواجه خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد رضا آشتیانی در برنامه بازدید هفتگی از سازمانهای وزارت دفاع از سازمان سپند بازدید کرد و با حضور در جمع مدیران و رؤسای گروههای این سازمان در جریان آخرین پیشرفتها و دستاوردهای این مجموعه قرار گرفت.
در این دیدار وزیر دفاع با اشاره به دغدغه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) نسبت به سازمان سپند و با اشاره به پیام بسیار ارزشمند ایشان در روز شهادت شهید فخری زاده، بر تداوم راه این شهید بزرگوار و برنامههای علمی وی تاکید و آن را از اولویتهای اصلی برنامههای مجموعه سپند یاد کرد.
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی با بیان اینکه دشمنان در خصوص توانایی دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شناخت رسیدهاند و به خوبی میدانند نیروهای مسلح ما توان کشف، ره گیری و خنثی سازی انواع تهدیدات شناخته شده و متعارف را دارند، تصریح کرد: دشمنان میدانند که هر خطایی از آنها سر بزند با واکنش قاطع و محکم جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد، لذا در طراحیهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران سراغ تهدیدات ناشناخته و نو رفتهاند که لازم است سازمان سپند همانند گذشته در راستای شناسایی و راه کارهای مقابله با این نوع تهدیدات اقدام نماید.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به پیچیدگیهای تهدیدات در محیط دنیای جدید حفظ آمادگی و ارتقا کمی و کیفی محصولات دفاعی را یادآور شد و افزود: سپند نقش مهمی در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران داشته و میبایست با اکتساب فناوریهای نوین و مرز دانشی با بهره گیری از ظرفیتهای ملی، شرکتهای دانش بنیان، نخبگان و حتی تعامل با جهان، قابلیتهای جدیدی را به صنایع دفاعی اضافه نماید.
امیر سرتیپ آشتیانی با اشاره به اینکه کشور با خطر پذیری، شجاعت، فداکاری و ایثار در کنار تدبر و تعقل پیش میرود، تربیت مدیران دانشمند با ویژگیهایی در تراز انقلاب اسلامی را در عرصههای دانش دفاعی خواستار شد و افزود: در محیط پیچیده امروز لازم است خط دفاع کشور از مرزهای موجود جلوتر برود. البته این به معنی تجاوز و تعرض به مرزهای دیگران نیست بلکه اصلاح تفکر دفاع از خودمان است در این تفکر حوزههای شناختی، فضایی، سایبری و عرصههای جدید از اهمیت بالایی برخودار هستند که باید توجه به ویژه ای به آنها کرد.
وزیر دفاع در ادامه بر لزوم انقلاب فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: نقش سازمان سپند و تفکر شهید فخری زاده در انقلاب فناوران بسیار مهم و تأثیر گذار است و موفقیت در این مسیر با تلاش جهادی و بی وقفه دانشمندان، پژوهشگران و مدیران و توکل به خدا و قدم برداشتن با اخلاص اتفاق میافتد.
وزیر دفاع با اشاره به میثاق نامه ارزشمند کارکنان سپند با شهدا به ویژه شهید فخری زاده، اعتقاد قلبی به جهاد برای خدا، عزم راسخ، اعتماد به نفس، استقامت و امید به آینده، مأیوس نشدن و خسته نشدن و احساس تعلق و تعهد سازمانی را بسیار مهم توصیف و بر حمایت از سازمان سپند تاکید نمود.
در ابتدا این دیدار مدیران سازمان سپند ضمن قرائت میثاق نامه گزارشی از پیشرفت برنامهها و پروژههای درحال اجرا و نتایج و دستاوردهای آنان ارائه کردند.
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