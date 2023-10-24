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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد؛

توزیع بیش از ۱۱هزار واکسن آنفلونزا در هرمزگان

توزیع بیش از ۱۱هزار واکسن آنفلونزا در هرمزگان

بندرعباس - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از توزیع بیش از ۱۱هزار واکسن آنفلونزا جهت گروه‌های حساس و اولویت‌دار بصورت رایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار ذاکری با اشاره به توزیع بیش از ۱۱ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در استان هرمزگان، اظهار کرد: گروه‌های پرخطر شامل کادر بهداشتی و درمانی اولویت‌دار، زنان باردار پرخطر، مبتلایان به بیماری‌های خاص، ساکن سرای سالمندان و سالمندان، جانبازان، مبتلایان به عفونت HIV و نیروهای ۱۱۵و نیروهای محیط زیست و افراد بیماری زمینه‌ای در اولویت تزریق قرار گرفتند.

وی بیان کرد: با توجه به شروع فصل پاییز و سرما و افزایش میزان بروز بیماری‌های تنفسی، تزریق به موقع واکسن آنفلوانزا در گروه‌های حساس خصوصا زنان باردار پرخطر بسیار حائز اهمیت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشریح کرد: زنان باردار پرخطر، بیماران خاص و گروه‌های بهداشتی و درمانی اولویت دار با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش در سراسر استان نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

کد مطلب 5920440

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