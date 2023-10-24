بیش از ۴۸۵میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش محمودی بیان داشت: از این میزان ۴۶۶ میلیون و ۵۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۹ میلیون و ۸۰۵ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

وی بیان کرد: همچنین طی هفت‌ماه گذشته بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی در این نیروگاه تولید شد که از این میزان انرژی تولیدی، سه میلیارد و ۴۴۶ میلیون‌ و ۵۰ هزار کیلووات ساعت سهم واحدهای بخار و ۱۳۰ میلیون و ۳۴۱ هزار کیلووات‌ ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس، همچنین باتوجه به افزایش ۲۰ درصدی تولید برق در تابستان امسال تصریح‌کرد: با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی متخصصان این نیروگاه و اتکا به خودباوری، روند حداکثری تولید برق، ادامه خواهد داشت.

نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و ۲ واحد گازی با ظرفیت یک‌هزار و ۳۲۰ مگاوات ساعت به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه جنوب‌شرق کشور، نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.