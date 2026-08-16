حضور و انسجام مردم عامل اصلی استمرار پیروزی در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان تاکستان با تشریح ابعاد جنگ اخیر اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جریان این نبرد، با تکیه بر توان داخلی، انعطاف‌پذیری عملیاتی و به‌روزرسانی اطلاعات، پاسخ مناسبی به اقدامات دشمن دادند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این نبرد، تغییر شیوه‌های دفاع و پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران بود؛ به‌گونه‌ای که دشمن با شیوه‌هایی مواجه شد که در محاسبات اولیه خود پیش‌بینی نکرده بود.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به نقش توان اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح تصریح کرد: اطلاعات، چشم عملیات است و نیروهای مسلح با دریافت و تحلیل اطلاعات جدید، توانستند متناسب با تهدیدهای جدید، روش‌های عملیاتی خود را به‌روزرسانی کنند.

رفیعی‌آتانی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی و ایجاد ناامنی در منطقه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما پاسخ ایران نشان داد که هرگونه تجاوز با واکنش متناسب مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی منطقه و ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مهم و اثرگذاری برخوردار است که می‌تواند در معادلات منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرین باشد و دشمن نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن این ظرفیت‌ها برای منطقه تصمیم‌گیری کند.

مردم، عامل استمرار پیروزی

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین حضور مردم در صحنه را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کشور دانست و اظهار کرد: حضور مردم در خیابان‌ها، حمایت از کشور و حفظ انسجام اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به جنگ و استمرار پیروزی دارد.

رفیعی‌آتانی تأکید کرد: نباید مطالبات مردم را به مسائل سطحی و اختلافات سیاسی تقلیل داد؛ مردم مطالبات مشخصی درباره رفع فشارهای اقتصادی، تأمین امنیت، دریافت حقوق کشور و جلوگیری از تکرار تجاوز دشمن دارند.

وی افزود: باید اجازه ندهیم اختلافات سیاسی و جناحی، مطالبه اصلی جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد و همه باید در جهت منافع ملی و حفظ استقلال کشور حرکت کنیم.

جنگ رسانه‌ای، میدان مهم رویارویی با دشمن

فرمانده سپاه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: امروز جنگ فقط در میدان نظامی دنبال نمی‌شود و بخش مهمی از رویارویی در میدان رسانه و افکار عمومی شکل گرفته است.

وی خطاب به مسئولان و فعالان رسانه‌ای تأکید کرد: رسانه‌ها باید این میدان را جدی بگیرند و با روایت دقیق و به‌موقع، اجازه ندهند روایت دشمن بر افکار عمومی غلبه کند.

رفیعی‌آتانی خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با انتشار اخبار جعلی، ایجاد تردید و بزرگ‌نمایی مشکلات، جامعه را نسبت به توانایی‌های کشور و آینده ناامید کند؛ بنابراین تقویت روایت داخلی و تبیین واقعیت‌ها یک ضرورت است.

مذاکره برای گرفتن حق، نه از سر اعتماد به دشمن

وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره اظهار کرد: مذاکره در ذات خود ممنوع نیست و وزارت امور خارجه وظیفه دارد برای تأمین حقوق و منافع کشور فعالیت کند، اما مذاکره نباید به معنای اعتماد به دشمن یا عدول از اصول انقلاب اسلامی باشد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین افزود: استقلال، مبارزه با استکبار و نفی سلطه بیگانگان از اصول اساسی انقلاب اسلامی است و هر مذاکره‌ای باید در چارچوب منافع و حقوق ملت ایران دنبال شود.

رفیعی‌آتانی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید و تجاوز منفعل نخواهد بود و هر اقدامی علیه کشور با پاسخ مواجه خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح و فعالان رسانه‌ای نیاز داریم و استمرار این همبستگی می‌تواند کشور را در برابر فشارهای دشمن قدرتمندتر کند.

