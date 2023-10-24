به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی نازی عصر سه شنبه در بازدید از بندر پتروشیمی پارس در عسلویه اظهار کرد: به خاطر حساسیت کالاهای تخلیه و بارگیری شده در بنادر فعالیت مرکز پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی در این نوع بنادر حائز اهمیتی ویژه است.
وی بیان کرد: بر همین اساس در تمدید مجوز فعالیت این نوع بنادر یکی از مؤلفههای اصلی برای تمدید داشتن مرکز فعال پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: برخی از بنادر نیز با انتخاب شرکت راهبری اقداماتی در این زمینه انجام دادند ولی در تمدید مجوز فعالیت بنادر ملاک ارزیابی وجود مرکزی فعال در زمینه پیشگیری و مقابله با آلودگیهای دریایی است.
علی نازی با بیان اینکه توجه به محیط زیست دریایی از اولویتهای نخست سازمان بنادر و دریانوردی است افزود: بر همین اساس موضوع آماده به کار بودن بنادر برای مقابله با آلودگیهای دریایی به شکلی ویژه دنبال میشود.
وی افزود: در بنادر باید تجهیزات موردنیاز مقابله با آلودگیهای دریایی تأمین باشد تا بتوانند در صورت لزوم واکنش فوری و مناسبی برای پاسخگویی به آلودگی داشته باشند.
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