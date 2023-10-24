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۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

مراکز پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی بنادر عسلویه فعال می‌شوند

مراکز پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی بنادر عسلویه فعال می‌شوند

بوشهر- معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با تدابیر پیش بینی شده انتظار می‌رود مراکز پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی بنادر عسلویه در استان بوشهر ظرف سه ماه آینده فعال شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی نازی عصر سه شنبه در بازدید از بندر پتروشیمی پارس در عسلویه اظهار کرد: به خاطر حساسیت کالاهای تخلیه و بارگیری شده در بنادر فعالیت مرکز پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی در این نوع بنادر حائز اهمیتی ویژه است.

وی بیان کرد: بر همین اساس در تمدید مجوز فعالیت این نوع بنادر یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تمدید داشتن مرکز فعال پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: برخی از بنادر نیز با انتخاب شرکت راهبری اقداماتی در این زمینه انجام دادند ولی در تمدید مجوز فعالیت بنادر ملاک ارزیابی وجود مرکزی فعال در زمینه پیشگیری و مقابله با آلودگی‌های دریایی است.

علی نازی با بیان اینکه توجه به محیط زیست دریایی از اولویت‌های نخست سازمان بنادر و دریانوردی است افزود: بر همین اساس موضوع آماده به کار بودن بنادر برای مقابله با آلودگی‌های دریایی به شکلی ویژه دنبال می‌شود.

وی افزود: در بنادر باید تجهیزات موردنیاز مقابله با آلودگی‌های دریایی تأمین باشد تا بتوانند در صورت لزوم واکنش فوری و مناسبی برای پاسخگویی به آلودگی داشته باشند.

کد مطلب 5920906

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