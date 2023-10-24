به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ناهیدی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه ۱۳۲ نفر جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۴ نفر آقا و ۱۸ نفر از بانوان هستند.

وی در ادامه افزود: به تفکیک حوزه‌های انتخابیه خراسان شمالی در اسفراین ۱۹ نفر، شیروان ۳۰ نفر و بجنورد ۸۳ نفر ثبت‌نام خود را جهت حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قطعی کرده‌اند.

ناهیدی خاطر نشان کرد: چهارشنبه آخرین فرصت ثبت‌نام نهایی نامزدهای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و این مهلت تمدید نخواهد شد.