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۲ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۲۲

رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی خاطر نشان کرد؛

ثبت‌نام نهایی ۱۳۲ نفر جهت شرکت در انتخابات مجلس در خراسان شمالی

ثبت‌نام نهایی ۱۳۲ نفر جهت شرکت در انتخابات مجلس در خراسان شمالی

بجنورد_ رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی گفت: ۱۳۲ جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ناهیدی در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه ۱۳۲ نفر جهت شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی ثبت‌نام خود را نهایی کردند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی تصریح کرد: از این تعداد ۱۱۴ نفر آقا و ۱۸ نفر از بانوان هستند.

وی در ادامه افزود: به تفکیک حوزه‌های انتخابیه خراسان شمالی در اسفراین ۱۹ نفر، شیروان ۳۰ نفر و بجنورد ۸۳ نفر ثبت‌نام خود را جهت حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قطعی کرده‌اند.

ناهیدی خاطر نشان کرد: چهارشنبه آخرین فرصت ثبت‌نام نهایی نامزدهای حضور در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و این مهلت تمدید نخواهد شد.

کد مطلب 5921070

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