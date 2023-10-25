  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۶

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود ضیغمی نژاد و ایزدیار به فینال پاراشنای ۱۰۰ متر آزاد

صعود ضیغمی نژاد و ایزدیار به فینال پاراشنای ۱۰۰ متر آزاد

دو ملی پوش پاراشنا ایران به فینال مسابقات این رشته در چهارمین دوره بازیهای پاراآسیایی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های روز سوم پاراشنا در ورزشگاه المپیک هانگژو استارت خورد و دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S10 با برتری در مرحله مقدماتی به فینال صعود کردند.

شاهین ایزدیار در گروه خود با زمان یک دقیقه و یک ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه اول شد. سینا ضیغمی نژاد نیز در گروه دوم با زمان یک دقیقه و ۶۶ هزارم ثانیه در جایگاه اول ایستاد.

در مجموع ۳ گروه، دو شناگر ایران پس از دو شناگر ژاپنی به مرحله فینال راه یافتند.

مسابقه فینال این دسته عصر امروز به وقت ایران پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 5921124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها