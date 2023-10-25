صعود ضیغمی نژاد و ایزدیار به فینال پاراشنای ۱۰۰ متر آزاد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، رقابت های روز سوم پاراشنا در ورزشگاه المپیک هانگژو استارت خورد و دو شناگر کشورمان در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S10 با برتری در مرحله مقدماتی به فینال صعود کردند.

شاهین ایزدیار در گروه خود با زمان یک دقیقه و یک ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه اول شد. سینا ضیغمی نژاد نیز در گروه دوم با زمان یک دقیقه و ۶۶ هزارم ثانیه در جایگاه اول ایستاد.

در مجموع ۳ گروه، دو شناگر ایران پس از دو شناگر ژاپنی به مرحله فینال راه یافتند.

مسابقه فینال این دسته عصر امروز به وقت ایران پیگیری خواهد شد.