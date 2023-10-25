به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان در واکنش به عملیات نفوذ نیروهای گردان‌های عزالدین قسام به سواحل زیکیم اذعان کردند: این عملیات مهم‌ترین عملیات از «شنبه سیاه» (آغاز عملیات طوفان الاقصی) تاکنون به شمار می‌رود.

شب گذشته گروهی از نیروهای کماندوی گردان‌های عزالدین قسام وارد شهرک «زیکیم» در جنوب عسقلان شد.

گردان‌های شهید عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کردند که تیمی از نیروی دریایی این گردان‌ها از دریا وارد سواحل شهرک صهیونیست‌نشین «زیکیم» در جنوب عسقلان شده و درگیری‌های مسلحانه با ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه رخ داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که گروهی از نیروهای کماندوی قسام به ساحل زیکیم نفوذ کرده و با نظامیان این رژیم درگیر شدند.