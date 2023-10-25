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۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۲۱

مهم‌ترین عملیات نیروهای قسام از آغاز «طوفان الاقصی» تاکنون

مهم‌ترین عملیات نیروهای قسام از آغاز «طوفان الاقصی» تاکنون

رسانه‌های عبری زبان به اهمیت عملیات نیروهای قسام و نفوذ به سواحل شهرک صهیونیست نشین «زیکیم» اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان در واکنش به عملیات نفوذ نیروهای گردان‌های عزالدین قسام به سواحل زیکیم اذعان کردند: این عملیات مهم‌ترین عملیات از «شنبه سیاه» (آغاز عملیات طوفان الاقصی) تاکنون به شمار می‌رود.

شب گذشته گروهی از نیروهای کماندوی گردان‌های عزالدین قسام وارد شهرک «زیکیم» در جنوب عسقلان شد.

گردان‌های شهید عزالدین قسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کردند که تیمی از نیروی دریایی این گردان‌ها از دریا وارد سواحل شهرک صهیونیست‌نشین «زیکیم» در جنوب عسقلان شده و درگیری‌های مسلحانه با ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه رخ داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که گروهی از نیروهای کماندوی قسام به ساحل زیکیم نفوذ کرده و با نظامیان این رژیم درگیر شدند.

کد مطلب 5921211

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    نظرات

    • DE ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      3 0
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      برایشان آرزو موفقیت می کنیم . ■ مردم ایران صلح طلب و انسان دوست هستند و هرگونه جنگ و کشتار مردم بیگناه را محکوم ، لذا ایران را وارد جنگ نکنید اکثریت مردم مخالف جنگ هستند.
    • ع ا ز CA ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      4 0
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      بادرود بر نیروهای و کماندوهای مقاومت انشا الله بتوانند شهرک بیایم را در تصرف کامل خودشان نگهدارن .
    • مهدی IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      3 1
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      لازم بود ما هم ب کمکتان میایم رزمندگان مقاومت ،افرین
    • مجتبی UA ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
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      عالی بود، ... حماس مقدمات نابودی غزه را فراهم کرد و خود نیز خودکشی کرد ...!!!! در بهشت سرزمین پهناوری به شما تقدیم خواهد شد..!!؟؟؟؟

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