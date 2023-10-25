اسحاق آقایی هنرمند عکاس که نمایشگاه آثارش با عنوان «دارد پای خورشید را به خانه باز می‌کند» در خانه هنرمندان ایران برپا است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دغدغه‌ای که سبب تولید این آثار شده است، بیان کرد: تقریباً از سال ۷۵ فعالیت عکاسی را آغاز کرده‌ام. با توجه به پتاسیل‌های بالای بصری، خرده فرهنگ‌های بومی، سبک زندگی مردم و علاقه شخصی که به زیست‌بوم خودم داشتم، عکس‌هایم به این سمت معطوف شد. در تمام این سال‌ها تلاش کرده‌ام، جدای از نگاه مردم‌نگارانه‌ای که به موضوعات دارم، قصه‌هایی را هم در دل آدم‌ها و سوژه‌های درون عکس پیدا کنم. در مجموعه حاضر که اکنون در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شده است، قصه ایثار و فداکاری مادرانی را روایت می‌کنم که در سخت‌ترین شرایط، کار و زندگی می‌کنند.

وی درباره مخاطبان هدف نمایشگاهش گفت: عمده مخاطبان خانه هنرمندان ایران در رده سنی جوانان هستند اما در این چند روز که در نمایشگاه حضور داشتم، باید بگویم تقریبا از همه رده‌های سنی چون کودک ۱۰ ساله تا مخاطبان سن‌دار مخاطب نمایشگاه بودند و با آثار به نمایش گذاشته شده ارتباط برقرار کردند. در واقع از آنجایی که همه ما یک حس عاطفی خاصی نسبت به مادر داریم، مخاطبان نمایشگاه نیز همین احساس را نسبت به عکس‌ها داشتند.

آقایی درباره همکاری با خانه هنرمندان ایران توضیح داد: این دومین نمایشگاه انفرادی من در خانه هنرمندان ایران است. بنابراین باید از همه عوامل و کارکنان این مجموعه فرهنگی که با من همکاری داشتند، تشکر کنم. در واقع اینکه به عکاسان و هنرمندان شهرستان‌های کوچک هم این اجازه را می‌دهند که آثارشان در چنین فضایی دیده شود، واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.

نمایشگاه عکس‌های اسحاق آقایی با عنوان «دارد پای خورشید را به خانه باز می‌کند» جمعه ۲۱ مهر ماه در گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

در بخشی از توضیح این نمایشگاه آمده است: «نقش زنان در زندگی عشایری و روستایی تنها به فعالیت‌هایی چون خانه‌داری، تربیت فرزندان، پخت و پز و … خلاصه نمی‌شود. آنها گاهی دوشادوش مردان در فعالیت‌های روزمره کشاورزی و دامداری نیز حضوری فعال دارند. از طرفی در این سال‌های اخیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی همچون خشکسالی‌های پی در پی، سیلاب‌های سهمگین، نبود بازار فروش و کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی و دامی، معیشت خانواده‌های عشایری و روستایی را با مشکل مواجه کرده است و مردان مجبور هستند برای تأمین نیازهای اولیه خانواده در فصولی از سال به مشاغل کاذب در شهرهای اطراف روی آورند. در نبود مردان، این زنان هستند که بار آنان را به دوش می‌کشند و همه امور زندگی را بر عهده دارند.»

علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه (به جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۴ تا ۲۰ برای بازدید از آثار آن به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.