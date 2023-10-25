«ملاقات خصوصی» به شبکه نمایش خانگی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، «ملاقات خصوصی» که فیلمنامه آن به صورت مشترک توسط امید شمس و علی سرآهنگ نوشته شده است روایتگر داستانی عاشقانه و پر فراز و نشیب است که در زمان اکرانش مخاطبان بسیاری را با خود همراه کرد. این فیلم پنجشنبه ۴ آبان ساعت ۲۰ در فیلیمو اکران میشود.
سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در چهلمین جشنواره فیلم فجر و جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه از بیست و دومین جشن حافظ و انجمن منتقدان هم بخشی از جوایز فیلم است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «پدر پروانه در زندان است و از طریق گوشی فرهاد یکی از هم بندهایش، با دخترش در ارتباط است. پس از مدتی، فرهاد و پروانه به هم علاقمند می شوند و این آغاز ملاقات های آن ها و شروع ماجراهای جدید است.»
«ملاقات خصوصی» با بازی پریناز ایزدیار و هوتن شکیبا در نقش پروانه و فرهاد، ماجرای یک عشق از راه دور و بعد ملاقات در زندان را روایت میکند. پسر باهوشی که ابتدا به قصد سواستفاده برای پیش بردن کارهایش از زندان وارد این رابطه میشود اما بعد قصه شکل دیگری به خود میگیرد.
ریما رامینفر، رویا تیموریان، سیاوش چراغیپور، نادر فلاح، پیام احمدینیا، شیرین آقا کاشی و حسین پارسایی از دیگر بازیگران این فیلم هستند که از پنجشنبه شب به صورت آنلاین اکران میشود.
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