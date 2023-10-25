به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شعر سراسری «اسم شب، صبح است» به نشانه حمایت از فلسطین، به عنوان مسئله اول جهان اسلام، با حضور محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیران مجموعه نهاد و اهالی اندیشه و قلم روز گذشته سه شنبه ۲ آبان در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک زادروز ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و تسلیت ایام پر غصه‌ای که در داغ شهدای مظلوم غزه طی می‌کنیم، گفت: از تدارک این محفل توسط آقای رمضانی و همکارانشان و نیز حضور شاعران گرانقدر قدردانی می‌کنم. موضوع غزه امروز به موضوعی جهانی تبدیل شده است. شاید صهیونیست‌ها دهه‌های قبل به واسطه نبود فناوری‌های رسانه‌ای می‌توانستند افکار عمومی را با تبلیغات کاذب همراه خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر، به ویژه در اتفاقی که اخیراً رخ داد، این موضوع از صهیونیست‌ها سلب شد. امروز شاهد فضای اعتراض عمومی و اعتراض جهانی نسبت به این حرکت صهیونیست‌ها هستیم؛ اعتراضی بین المللی که تنها منحصر به کشورهای اسلامی نیست و حرکتی غرور آفرین محسوب می‌شود.

وی افزود: در طول بیش از صد سال گذشته بریتانیا برای حضور صهیونیست‌ها در این سرزمین مقدس زمینه سازی کرد و با انواع مکر و حیله و بهانه‌های مختلف، آژانس‌ها انتقال یهودیان از اقصی نقاط دنیا به این منطقه را آغاز کردند تا ترکیب جمعیتی را بر هم بزنند؛ از همان زمان مقاومت‌ها شروع شد. با این حال صهیونیست‌ها کار را جلو بردند و در ۱۹۴۸ اعلام دولت خودخوانده ای کردند که با حمایت غربی‌ها تا امروز ادامه پیدا کرده است.

اسماعیلی گفت: حماسه‌ای که ۱۵ مهر ایجاد شد و این میزان کشته از صهیونیست‌ها، پیش از این سابقه نداشت و در حافظه تاریخی مبارزات مردم مسلمان فلسطین ثبت نشده بود. ما امروز در شورای فرهنگ عمومی ۱۵ مهر را به عنوان روز حماسه جوانان فلسطینی ثبت کردیم که برای تصویب باید مراحلی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی پشت سر بگذارد؛ ۱۵ مهر، در تاریخ منشأ یک تحول است؛ رهبر انقلاب اشاره کردند که ۱۵ مهر تاریخی جدید از آغاز شمارش معکوس برای اضمحلال رژیم اشغالگر قدس است. دیروز عدد شهدای کودک به بالای ۱۸۰۰ رسیده که این میزان از قساوت، خشونت و قتل، ورای نسل کشی‌های معمول است. آن‌هایی که دروغ‌های ساختگی را به عنوان نسل کشی به خورد تاریخ داده‌اند و کسی که مایل به تحقیق باشد را به زندان محکوم می‌کنند، جلوی چشمان جهانیان بیمارستان مسیحیان را بمباران می‌کنند و بیش از ۵۰۰ کودک را یکجا از بین می‌برند؛ اینها اتفاقات بی نظیری از خشونت و قساوت است و انشاالله همین مسئله به اضمحلال رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد.

وی افزود: ان شاءالله به زودی نماز را در بیت المقدس عزیز به امامت رهبر عزیزمان برپا خواهیم کرد و شادی گسترده سقوط رژیم صهیونیستی را در بیت المقدس جشن می‌گیریم.

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این نشست گفت: خدا را شاکرم که ما هم توانستیم در این فضا و در این مسئله نقشی داشته باشیم. از تمامی شعرای عزیز که در زمانی کوتاه، قبول زحمت کردند و تشریف آوردند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این اقدام ذخیره آخرت همه ما باشد.

وی گفت: بر ما خرده می‌گیرند که اهل غزه سنی هستند و ما چرا یادی از امام حسین (ع) می‌کنیم؛ واقعیت این است که ما مظلوم می‌بینیم یاد امام حسین (ع) می‌افتیم؛ کودکی که به او ظلم شده، ما را یاد سیدالشهدا می‌اندازد؛ ما دلمان می‌گیرد، امام زمان (عج) را صدا می زنیم. لذا بر ما خرده نگیرید که چرا این اتفاقات می‌افتد؛ به اعتقاد من مسیر واضح و مبرهن است و ما هر مظلومی در عالم ببینیم یاد سیدالشهدا و خاندان ایشان می‌افتیم و اطمینان داریم که امام زمان (عج) کمک خواهد کرد و این ظلم ریشه کن خواهد شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خاتمه از حضور و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی در این برنامه تقدیر کرد.

همچنین در این برنامه سراسری علیرضا قزوه، احمد بابایی، میلاد عرفان پور، قاسم صرافان، فریبا یوسفی، محمود اکرامی فر، ناصر فیض، فاطمه نانی زاد، محمود حبیبی کسبی، مبین اردستانی، رضا اسماعیلی، قادر طراوت پور، محمدمهدی عبداللهی، ایرج قنبری، علی داوودی، طیبه شامانی و مهتاب کامیاب به شعرخوانی پرداختند.

در پایان این مراسم نیز متن بیانیه محافل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور توسط علی داوودی خوانده شد.

مشروح متن بیانیه این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دو عامل مهم، تعیین‌کننده‌ی آینده است: اوّل و مهم‌تر تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خطّ جهاد و شهادت، و دوّم، حمایت جهانی دولتها و ملّتهای مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. همه دولتمردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است آن چیزی که کید دشمن را باطل می‌کند و برای این وعده‌ی الهی: اَم یُریدونَ کَیدًا فَالَّذینَ کَفَروا هُمُ ال‌مَکیدون، مصداقی آخرالزّمانی به وجود می‌آورد؛ وَ اللهُ غالِبٌ عَلیًّ اَمرِه؛ وَلّْکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لایَعلَمونَ.

بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در سخنرانی تلویزیونی روز قدس ۱۴۰۰

اهالی قلم و اندیشه همواره به عنوان وجدان بیدار جامعه در سراسر جهان مظلومیت مردم فلسطین و حقانیت ایشان را با سلاح قلم فریاد زده‌اند، آنجا که حاکمان غرب پنبه در گوش کردند و صدای ضجه‌ی مادران غزه و یارب یارب کودکان مظلوم را نشنیدند شاعران و نویسندگان در پیروی از منویات رهبر گرانقدر انقلاب جایگاه خود در این حرکت سراسری را یافته‌اند و نقش مؤثری ایفا نمودند تا صدای مظلوم باشند و مشتی بر دهان ظالم؛ عملیات غرورآفرین "طوفان الاقصی" که به تعبیر رهبر آزادگان جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظلّه العالی "شکست جبران‌ناپذیر" رژیم غاصب صهیونیستی بود بی‌شک نتیجه مستقیم ستم صهیونیست‌ها در ۷ دهه اشغالگری است. ظلم و هتک حرمت‌ها از دهه ۱۹۳۰ میلادی، اشغالگری و اجبار اهالی فلسطین به مهاجرت و جایگزین کردن قومی به جای آنها با زور اسلحه، ریشه اصلی خشم و کینه ملت فلسطین است. خشمی که نه تنها در سینه‌ها نمانده، بلکه به‌واسطه تداوم آن به صورت مستمر تازه و تازه‌تر هم شده است.

اکنون جوانان سرفراز فلسطینی که مقاوم و نستوه در مقابل ظلم رژیم غاصب ایستاده‌اند، همان کودکانی هستند که روزی سنگ در مشت هیمنه پوشالی خانه عنکبوت را فرو می‌ریختند؛ شاعران و نویسندگان عضو محافل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ضمن محکوم کردن جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فاجعه بمباران به بیمارستان، مدرسه و مناطق مسکونی غزه؛ شاعران و نویسندگان و اهالی اندیشه و قلم سراسر جهان را به انعکاس ظلمی که امروز به مردم غزه می‌شود و صحنه‌های دردناکی و تکان‌دهنده‌ای که قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد با صلاح قلم دعوت می‌نمایند همانگونه که رهبر معظم انقلاب مد ظله العالی فرموده‌اند که "شعرا باید این صحنه‌ها را با زبان شعر منعکس کنند تا آیندگان متوجه شوند بر این ملت مظلوم چه گذشته است."

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ