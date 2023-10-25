سفر یک میلیون نفر به خوزستان در قالب راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی سپهوند صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه گردشگری تنها دیدن مناطق مختلف نیست و صنعت گردشگری عمق بیشتری دارد، اظهار کرد: یکی از شاخصه‌های مورد اهمیت گردشگری آثار تاریخی و یا جنگی، عبرت آموزی و کسب تجربیات از گذشتگان است.

وی «گردشگری جنگ» را به عنوان یکی از سخت‌ترین حوادث تاریخ بشر و حامل اطلاعات بسیار مهم برای گردشگران عنوان کرد و افزود: راهیان نور همان گردشگری دفاع مقدس است که در خوزستان ۵۱ ظرفیت گردشگری در این حوزه وجود دارد.

سردار سپهوند بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در پاییز و زمستان امسال یک میلیون نفر در قالب راهیان نور به استان خوزستان سفر خواهند کرد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور جنوب گفت: از فعالان صنایع دستی درخواست می‌شود در مسیر تردد زائران راهیان نور غرفه‌های عرضه صنایع دستی استان خوزستان را راه اندازی کنند چرا که حضور گردشگران در استان بستری را برای ایجاد درآمد و معرفی فرهنگ غنی خوزستان به سایر نقاط کشور و جهان است.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن جنایت‌های اسرائیل در غزه، یادآور شد: بیش از ۷۵ سال است که مردم مظلوم فلسطین زیر ظلم رژیم صهیونیستی جان خود را از دست می‌دهند اما کشورهای غربی از مردم بی دفاع فلسطین حمایتی نمی‌کنند.