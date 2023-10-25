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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان:

۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان کرمان وجود دارد

۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان کرمان وجود دارد

کرمان - مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در استان کرمان وجود دارد.

میثم پاریزی در گفت و گو با خبرنگار مهر به فعالیت ۵۰ هیأت ورزشی و بیش از یک هزار و ۱۵۰ هیئت ورزشی شهرستانی در استان اشاره کرد و افزود: ۳۰ پروژه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در استان کرمان افتتاح شده و یا به بهره‌برداری می‌رسد.

پاریزی با بیان اینکه اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان کرمان اعتبارات خوبی بود، ادامه داد: ۱۰۰ درصد اعتبارات عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان جذب شده و بخش زیادی از پروژه‌های ورزشی کرمان در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در المپیاد استعدادهای برتر کشور در سال گذشته رتبه ۲۳ کسب کردیم که رتبه مناسبی نبود، گفت: امسال با دریافت ۲۸ مدال در این المپیاد به رتبه ۱۲ کشور دست یافتیم.

پاریزی با بیان اینکه تاکنون ورزشکاران کرمانی موفق به کسب دو مدال طلا از مسابقات پاراآسیایی هانگژو شده‌اند، افزود: برنامه داریم از مدال‌آوران آسیایی تجلیل کنیم و برنامه‌ریزی برای این مهم در حال انجام است.

کد مطلب 5921320

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