خانه کوهنوردی «جنوار داغی» فردا افتتاح می شود

حبیب ستوده نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اختلاف‌های پیش آمده بر سر افتتاح خانه کوهنوردی جنوار داغی واقع در منطقه حیدر آباد از توابع شهرستان سراب بین هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان و شهرستان سراب و همچنین فرمانداری این شهرستان و اداره کل محیط زیست استان دیروز جلسه‌ای در این خصوص در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی ترتیب داده شد تا این موضوع حل و فصل بشود.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان داشت: با هماهنگی‌های بعمل آمده قرار شد قله جنوار داغی بدلیل داشتن عنوان بلند ترین قله حاضر در استان، در طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گنجانده شود ولی بدلیل قرار گرفتن در منطقه حفاظت شده و داشتن مسیر صعود خطرناک برای کوهنوردان، با هماهنگی هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی و اداره محیط زیست این صعود انجام بگیرد.

گفتنی است، قله جنوار داغی با ارتفاع ۳۹۵۰ متر از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی به عنوان بلندترین قله استان آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است.