به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه تصویر شهر، نمایشگاه گروهی نقاشی روی شیشه «نقش مینا» به کوشش و گردآوری مینا تقی زاده و با حضور ۷ هنرمند، روز جمعه ۵ آبان ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ در گالری پردیس ملت افتتاح می‌شود.

مینا تقی زاده درباره این نمایشگاه که با موضوع نقاشی روی شیشه است، گفت: هنر نقاشی روی شیشه (ویترای) از قدیمی ترین تکنیک‌های نقاشی در دنیا است و با وجود جذابیت‌های این تکنیک در هنرهای تجسمی، به آن توجه کافی نشده است بنابراین بر آن شدیم تا قابلیت‌های متفاوتی از این هنر را به نمایش بگذاریم.

وی همچنین در ادامه به دلایل مهجور ماندن هنر ویترای اشاره کرد و افزود: هنرمندان معمولا از الگوهای آماده و تکراری استفاده می‌کردند و از خود خلاقیتی بروز نمی‌دادند، از این رو ویترای در زیرشاخه هنرهای تجسمی جایگاه مناسب و ویژه‌ای در هنر معاصر پیدا نکرده است.

این هنرمند همچنین درباره آثاری که در نمایشگاه حضور دارند، توضیح داد: هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه تلاش کرده‌اند تا با الهام از مناظر طبیعی و بناهای تاریخی ایران، آثاری نو در این زمینه ارائه دهند و هدف ما از این کار، نمایش تصاویر بی سابقه از چشم اندازها و تاریخ ایران در بستر هنر نقاشی روی شیشه با استفاده از سبک‌های نو و ابداع شده توسط ما بوده است.

مینا تقی زاده، اکرم بذرگری، سوسن بهرامی، ریحانه رفیع بخش، محبوبه عرفانی، سمیره کیانی و میترا مظاهری هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه «نقش مینا» روز جمعه پنجم آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در گالری پردیس ملت افتتاح می‌شود و تا ۱۲ آبان ماه ادامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۱ الی ۱۹ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به گالری پردیس ملت به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)، روبروی بزرگراه کردستان، طبقه منفی ۲ مراجعه کنند.