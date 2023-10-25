پوشش امدادی هلال احمر به ۱۴۱ حادثه در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم غریب آبادی با اشاره به حوادث مهر ماه اظهار کرد: در مهر ماه امسال جمعیت هلال احمر استان گلستان ۱۴۱ مورد عملیات و خدمات امداد و نجات انجام داد.

وی افزود: با مشارکت ۴۶۴ امدادگر و نجاتگر ۱۰۶ حادثه در سطح جاده‌های استان پوشش داده شد و ۱۰ مورد عملیات کوهستان در ارتفاعات کوهستانی و مناطق جنگلی به سرانجام رسید.

غریب آبادی اظهار کرد: ۸ مورد سیل و آبگرفتگی، ۹ حادثه شهری، یک مورد هوایی، یک مورد حادثه ریلی و ۶ مورد خدمات حضوری از دیگر خدمات نیروهای عملیاتی استان در مهر ماه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۱۶۴ تیم عملیاتی استان به ۶۸۵ نفر خدمات امدادی ارائه دادند و از میان ۲۶۳ مصدوم، ۱۱۵ نفر به مراکز درمانی استان انتقال دادند.

وی یادآور شد: بیشترین عملیات در شهرستان‌های گرگان با ۳۴ حادثه، مینودشت و گالیکش با ۲۳ حادثه و کردکوی ۱۹ حادثه انجام شده است.

وی با اشاره به خودروهای امدادی بکارگیری شده در مهر ماه خاطر نشان کرد: ۱۶۷ خودرو شامل ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۱۷ دستگاه خودروی نجات و ۲۵ دستگاه خودروی کمکدار سبک بکارگیری شده‌اند.

غریب آبادی با اشاره به اینکه گلستان ۱۶ پایگاه امداد و نجات دارد، تصریح کرد: در ماه گذشته نجاتگران پایگاه سه راهی گالیکش با ۱۸ حادثه، پایگاه‌های زیارت و قرق گرگان با ۱۵ و ۱۲ حادثه بیشترین مورد حادثه به آنها گزارش و پوشش داده شده است.