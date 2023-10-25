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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

«اخت الرضا» برای زندانیان قم به نمایش درآمد

«اخت الرضا» برای زندانیان قم به نمایش درآمد

فیلم سینمایی «اخت الرضا» شامگاه دوم آبان ماه طی مراسمی در ندامتگاه لنگرود قم، برای زندانیان اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی سیدمجتبی طباطبایی شامگاه دوم آبان ماه طی مراسمی در ندامتگاه لنگرود قم، برای زندانیان اکران شد و مورد استقبال قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور کارگردان این اثر، رییس و مسئولان مربوطه زندان برگزار شد، بعد از اکران فیلم، مدیحه سرایی و ذکر اهل بیت علیهم السلام برای حاضران برگزار شد.

در انتهای برنامه، پرچم آستان مقدس حضرت معصومه (س)، توسط خادمین حرم به این مراسم آورده شد که با واکنش احساسی حاضران همراه بود.

فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی سیدمجتبی طباطبایی، سفر بانوی کرامت حضرت معصومه (س) از مدینه به قم را روایت می‌کند.

این فیلم از ۲۲ مهر ماه در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.

کد مطلب 5921577
زهرا منصوری

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