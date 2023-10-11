فیلم سینمایی «اخت الرضا» در قم رونمایی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شامگاه سه شنبه مراسم رونمایی و اکران فیلم سینمایی «اخت الرضا» همزمان با ایام ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم که به نام روز قم نیز نامگذاری شده است، در تالار فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم برگزار شد.

در این مراسم شخصیت‌هایی حوزوی از جمله آیت الله محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، آیت الله نجم الدین مروجی طبسی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آیت الله علی نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم نیز حضور داشتند.

مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران و بهروز افخمی دیگر کارگردان سینما و تلویزیون نیز از مهمانان ویژه این مراسم بودند.

این مراسم بعد از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش تیزر این فیلم شروع شد و در ادامه حجت الاسلام صفر فلاحی مدیر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین آیت الله نظری منفرد در سخنانی به جایگاه ممتاز بانوی کرامت پرداختند و در ادامه نماینده عتبه حسینیه نیز در سخنانی به توجه ویژه تولیت حرم امام حسین (ع) به ساخت این فیلم با محوریت شخصیت دخت موسی بن جعفر (ع) پرداخت و این فیلم را اولین کار مشترک عتبه حسینی و حرم بانوی کرامت در حوزه فیلم برشمرد.

سخنرانی مجید مجیدی از دیگر بخش‌های این مراسم بود که وی انتقاداتی در خصوص عدم استفاده لازم از ظرفیت‌های شهرک سینمایی نور و همچنین عدم وجود اهتمام لازم در جهان اسلام برای ساخت فیلم‌هایی در خصوص شخصیت پیامبر اسلام مطرح و از تلاش‌های عوامل فیلم سینمایی «اخت الرضا» قدردانی کرد.

نشان خادمی افتخاری بر سینه مجید مجیدی و طباطبایی کارگردان فیلم سینمایی «اخت الرضا»

در ادامه این مراسم نشان خادمی افتخاری حرم حضرت معصومه (س) بر سینه مجید مجیدی و همچنین سید مجتبی طباطبایی کارگردان فیلم سینمایی «اخت الرضا» توسط حجت الاسلام مشرف معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت نصب شد.

سپس صابر خراسانی از شاعران آئینی کشور به اجرای برنامه پرداخت و اشعاری در وصف بانوی کرامت و ائمه معصومین خواند.

تجلیل از عوامل فیلم سینمایی «اخت الرضا» نیز بخش دیگری از برنامه‌های این مراسم بود که پس از اکران این فیلم صورت گرفت.

فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و مجموعه شبکه‌های کربلا وابسته به عتبه حسینیه و توسط سازمان سینمایی سوره به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی و تهیه کنندگی جعفر ادیب ساخته و تولید شده و ماجرای سفر بانوی کرامت از مدینه به قم را روایت می‌کند.

ساخت فیلم سینمایی «اخت الرضا» از سال ۱۳۹۸ آغاز و در زمستان ۱۴۰۱ به اتمام رسیده است و در ۵ موقعیت از جمله شهرک سینمایی نور تابان، بافق یزد، دستجرد قم، شهرک سینمایی غزالی تهران و شهر مقدس قم فیلمبرداری شده است.

گفته شده پژوهش فیلم‌نامه «اخت الرضا» ۴ سال با حضور جمعی از محققان تاریخ اسلام به طول انجامیده و آیت الله احمد عابدی و عبدالرحیم حجتی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم بر آن نظارت داشتند و در نهایت فیلمنامه به تأیید آستان مقدس حضرت معصومه (س) و با مشارکت عتبه حسینی به رشته نگارش درآمده است.

این اثر سینمایی اولین محصول مشترک فرهنگی بین عتبه امام حسین علیه‌السلام و عتبه حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) بوده که حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شرکت سینمایی نور تابان وابسته به بنیاد مستضعفان در ساخت آن مشارکت داشتند.

قرار است فیلم سینمایی «اخت‌الرضا» در سینماهای سراسر کشور نیز اکران عمومی شود.