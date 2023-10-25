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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

به میزبانی معاونت علمی؛

آثار و تبعات سازه‌های جدید افغانستان بر هیرمند بررسی شد

آثار و تبعات سازه‌های جدید افغانستان بر هیرمند بررسی شد

نشست هم‌اندیشی «بررسی آثار و تبعات سازه‌های جدید افغانستان بر منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای همکاری با اندیشکده‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و صاحب‌نظران و تحلیل و بررسی دقیق مسایل و چالش‌های مختلف کشور و ارائه راه‌حل‌های مناسب، نشست هم‌اندیشی با موضوع «بررسی آثار و تبعات سازه‌های جدید افغانستان بر منابع آبی رودخانه فرامرزی هیرمند» برگزار شد.

این نشست از سوی معاونت سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و با مشارکت اندیشکده رستار و با حضور چندتن از اعضای هیات علمی و صاحب‌نظران و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور در امور افغانستان و تنی چند از فعالین رسانه‌ای در محل این معاونت برگزار شده است.

در ابتدای این جلسه به تحلیل و بررسی مسایل هیدروپلیتیکی در منطقه غرب آسیا و همچنین مسایل و چالش‌های ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی افغانستان و تاریخچه‌ای از دلایل به وجود آمدن مسایل زیست محیطی در منطقه سیستان پرداخته شد.

از جمله مسایل مهم مطرح شده می‌توان به جایگاه و اهمیت آب برای کشور افغانستان در تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور با کشورهای همسایه و در پی آن سلسله اقدامات انجام شده در طول چند دهه گذشته و کاهش ورود آب به رودخانه هیرمند و تالاب‌های هامون، برنامه‌های آتی آن کشور برای احداث بندها و سدهای جدید به منظور کنترل خروج آب از مرزها و توسعه کشاورزی در داخل مرزها و در نهایت اقدامات و طرح‌هایی که توسط کشورمان برای حل مسایل آب سیستان انجام شده است، اشاره کرد.

تدوین بسته جامع روابط ایران و افغانستان به منظور دستیابی به مذاکرات موفق، تشکیل مرکز داده‌برداری مشترک بین دو کشور جهت دستیابی به آمار مورد توافق هر دوطرف، تاکید بر منافع و چالش‌های مشترک در ایران و افغانستان در حوزه منابع آب و محیط زیست با تاکید بر گرد و خاک که به دلیل سمت وزش باد، بیشترین تاثیر آن بر افغانستان است و ترغیب کشور همسایه جهت آزادسازی آب‌های بالادست و در نهایت ثبت معاهده آب سال ۱۳۵۱ در سازمان ملل از جمله راهکارهای پیشنهادی در این جلسه بودند.

کد مطلب 5921679

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