پایان موفق تعمیرات اساسی خطوط لوله وتأسیسات انتقال گازبرای زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، غلامعباس حسینی گفت: با توجه به نتایج پیگرانی هوشمند و طول عمر خطوط لوله و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعمیرات اساسی گسترده خطوط لوله و تأسیسات انجام شد.

وی افزود: با تلاش کارکنان مناطق ده‌گانه عملیات انتقال گاز و با همکاری دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در مهرماه بیشترین عملیات تعمیرات انجام شده و با بهره‌مندی از ظرفیت تیم‌های تعمیراتی در مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ عملیات انتقال گاز، تعمیرات به پایان رسیده است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال، انتقال گاز به صنایع و نیروگاه‌های سراسر کشور هیچ‌گاه متوقف نشده است، ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی‌شده توانستیم افزون بر انتقال پایدار گاز، تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده را نیز انجام دهیم.

حسینی تأکید کرد: از آنجا که در دوره سرد سال مصارف بخش خانگی سیر صعودی خواهد داشت، این شرکت مطابق سال‌های پیش برای استمرار خدمت‌رسانی به هموطنان، حفظ جریان پایدار گاز برای بخش خانگی را در اولویت قرار داده و از این رو همه اقدام‌های لازم برای آمادگی بیشتر ناوگان انتقال گاز در زمستان انجام شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجدانه مجموعه همکاران ستادی و مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران گفت: امیدواریم با توکل به خداوند متعال، اهتمام کارکنان خستگی‌ناپذیر صنعت گاز و همدلی مردم برای مصرف بهینه بتوانیم همانند سال‌های گذشته با موفقیت و سربلندی از فصل سرد سال عبور کنیم.