اردبیل جزو ۳ استان برتر در طرح «کاشت یک میلیارد اصله درخت» است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت ظهر چهارشنبه در آئین غرس نمادین نهال در مجتمع باغات میوه پارس‌آباد با بیان اینکه طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت در سطح کشور طی چهار سال با قوت ادامه دارد، اظهار کرد: در این راستا طی سال اول طرح بیش از ۲۵۰ میلیون اصله درخت کاشته شده که این رقم علاوه بر کاشت و توسعه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل جز ۳ استان برتر در طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت است که اتفاق نشان از همت و دیدگاه روشن مسئولان و مردم این استان دارد، گفت: استقبال از این طرح در سطح کشور بسیار مناسب و امیدوار کننده است به طوری که سرمایه گذاری در راستای این طرح در قالب تعاونی با استقبال روبرو شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان کرد: زراعت چوب از جنبه‌های مختلف اشتغالزایی، رفع نیاز پیرامون واردات چوب، درآمدزایی، سرسبزی منطقه، تولید اکسیژن و مسائل امنیت زیستی حائز اهمیت بوده که در فاز اول در سطح ۲ هزار هکتار از اراضی مغان اجرایی می‌شود.

نوبخت ادامه داد: زراعت چوب یک محصول جدید در این مجتمع عظیم ملی بوده و کاشت درخت می‌تواند به عنوان یک چتر مهربانی اتحاد را در بین اقوام مختلف کشور ایجاد کند که امیدوارم این فرهنگ و فرهنگ سازی به واسطه مجموعه کشت و صنعت مغان در بین آحاد مردم ترک زبان پارس‌آباد، استان اردبیل و سایر استان‌ها رونق پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه بر اساس دستور ریاست جمهوری، پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و کشت یک میلیارد درخت انجام گرفته و چنانچه هر ایرانی ۳ درخت در سال بکارد، این امر بزرگ تحقق پیدا خواهد کرد.