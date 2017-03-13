کاشت ۱۰۰ اصل درخت در ازاء قطع یک درخت

ایمان سیفالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری ناگزیر از انجام برخی طرحهای عمرانی است، اظهار کرد: از سوی دیگر رسالت شهرداری، حفظ درخت و محیط زیست است.
وی با اشاره به برنامههای سازمان پارکها و فضای سبز افزود: به ازای هر اصل درختی که بهخاطر اجرای طرحهای عمرانی یا حتی حوادثی مثل تصادفات رانندگی و آتشسوزی، قطع یا برداشته شود، این سازمان خود را به کاشت ۱۰۰ اصل درخت در شهر مکلف میداند.
وی با بیان اینکه گاهی ۱۰۰ اصل درخت در همان محل و در مجاورت درخت قبلی کاشته می شود، اظهار داشت: اما در مواردی که امکان کاشت ۱۰۰ اصل درخت در همان منطقه وجود ندارد، این تعداد درخت در جای دیگری مثل جنگل قائم یا کمربند سبز، کاشته میشود.
سیف الهی با بیان اینکه جابهجایی درختان، مشکلات و محدودیتهای خاصی دارد، تاکید کرد: اگر برای جابهجایی سن درخت و توان سازگاری آن با محیط جدید، امکان درآوردن ریشههای درخت بهطور کامل و قرار داشتن در فصل مناسب، مساعد باشد، قطعا درخت مورد نظر را جابهجا میکنیم.
وی با اشاره به موانع جابجایی درختان تصریح کرد: گاهی درخت داخل جوی آب است؛ اطرافش آسفالت و لولهکشیهای آب و گاز قرار دارد؛ در زمان جابهجایی، توان ندارد و یا با محیط جدید سازگار نیست که امکان جابهجایی آن وجود ندارد و کاشت ۱۰۰ اصل درخت برای جبران، اجرا می شود.
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