رکورد شکنی بانک ملت در پرداخت وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در شش ماه اول امسال با پرداخت ۱۵۲.۰۵۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۷۴.۳۵۷ جوان را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش و بر اساس آمار بانک مرکزی، کل نظام بانکی در شش ماهه ابتدای سال بالغ بر ۴۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدود ۸۳۴.۵۴۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است که این آمار نشان می دهد که بیش از ۱۸ درصد کل تسهیلات ازدواج پرداختی به زوج های جوان از سوی بانک ملت پرداخت شده است.

این گزارش حاکی است، مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ملت از محل تکالیف بودجه و سایر قوانین و ابلاغیه ها در شش ماه نخست امسال، ۱۹۴.۷۶۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۴۴.۷۱۵ میلیارد ریال اعلام شده است.