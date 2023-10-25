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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

پرداخت ۱۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال وام ازدواج در بانک ملت؛

رکورد شکنی بانک ملت در پرداخت وام ازدواج

رکورد شکنی بانک ملت در پرداخت وام ازدواج

بانک ملت در نیمه اول سال جاری بیش از ۱۵۲.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در شش ماه اول امسال با پرداخت ۱۵۲.۰۵۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ۷۴.۳۵۷ جوان را به خانه بخت فرستاد.

بر اساس این گزارش و بر اساس آمار بانک مرکزی، کل نظام بانکی در شش ماهه ابتدای سال بالغ بر ۴۱۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ حدود ۸۳۴.۵۴۴ میلیارد ریال پرداخت کرده است که این آمار نشان می دهد که بیش از ۱۸ درصد کل تسهیلات ازدواج پرداختی به زوج های جوان از سوی بانک ملت پرداخت شده است.

این گزارش حاکی است، مجموع تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ملت از محل تکالیف بودجه و سایر قوانین و ابلاغیه ها در شش ماه نخست امسال، ۱۹۴.۷۶۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۴۴.۷۱۵ میلیارد ریال اعلام شده است.

کد مطلب 5921815

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      3 0
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      سخت گیر ترین بانک برای ضامن بانک ملته کسی ثبت نام نمیکنه که بخواد وام بگیره
    • Sam IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
      0 1
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      به جرات افتضاح ترین بانک برای ضمانت!

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