ابراز تمایل سرکنسول ترکیه برای افزایش سفر شهروندان به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سینان جم باش در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: ایران یک همسایه ارزشمند برای ما است که پیوندهای عمیق و تاریخی داریم. روابط بین ما با ملاقات‌های مختلف در حال انجام است.

سرکنسول جدید ترکیه در مشهد ادامه داد: رؤسای جمهور کشورهای ترکیه و ایران در طی یک تماس تلفنی مسائل غزه را بررسی کردند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز به تهران سفر و ملاقاتی با رئیس جمهوری اسلامی ایران داشتند. در این راستا در تاریخ ۷ آذر نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکیه سفر خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در راستای این ارتباط تلاش می‌کنیم هر آنچه می‌توانیم در روابط دو جانبه داشته باشیم. مایل هستیم در زمینه‌های مختلف روابط خودمان را نیز ارتقا دهیم. از آغاز ماموریتم تلاش‌های ملموسی را شروع و ادامه خواهیم داد.

جم باش خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی نیز راهبردی محسوب می‌شود. برای رسیدن به اهداف مشترک تمام تلاش خود را خواهیم کرد.

سرکنسول جدید ترکیه در مشهد گفت: مایل هستیم شهروندان ما به مشهد به دلیل وجود حرم امام رضا (ع) بیشتر سفر کنند. سرمایه‌گذاران ما نیز مایل هستند به مشهد هم برای بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری و هم برای زیارت سفر داشته باشند.