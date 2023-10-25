به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی‌برحق ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران‌کل پزشکی قانونی استان زنجان، ضمن ابراز گله‌مندی از نبود پزشکی قانونی در برخی از شهرستان‌های استان زنجان، گفت: متاسفانه برخی از شهرستان‌های استان زنجان از داشتن پزشکی قانونی محروم هستند که این خود مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است.

وی یکی از مشکلات امروز پزشکی قانونی در استان زنجان را طولانی بودن فرآیند کمیسیون‌های پزشکی عنوان کرد و افزود: بدون شک پزشکی قانونی وظیفه سنگینی بر عهده داشته و وظایف این دستگاه به گونه‌ای است که اگر اظهارنظری از سوی آن صورت نگیرد، نمی‌توان حکم قطعی را برای پرونده‌ای صادر کرد.

فرجی برحق با یادآوری اینکه خدماتی که پزشکی قانونی زنجان تا به امروز انجام داده، قابل قبول بوده و وجود برخی از محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن خدشته در ارائه خدمات به مردم نشده است، تصریح کرد: نظری که کارشناسان پزشکی قانونی در یک پرونده ارائه می‌دهند بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که قضات بر اساس همین نظریه کارشناسی اقدام به صدور رأی برای پرونده مذکور می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه پزشکی قانون را باید یکی از تخصصی‌ترین زیرمجموعه‌های قوه قضائیه تلقی کنیم، ادامه داد: با توجه به اهمیت کار پزشکی قانونی، انتظار می‌رود این دستگاه به لحاظ تجهیزات آزمایشگاهی و نیز نیروی انسانی متخصص و مجرب تامین شده و نظرات کارشناسی خود را با کم‌ترین دغدغه در خصوص پرونده‌های واصله ارائه دهد.

رییس کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳ حوزه قضایی استان به طور تقریبی در شش حوزه پزشکی قانونی مستقر بوده و در برخی حوزه های ابهر و سایر شهرستان نیز فقط یک پزشک مشغول به کار است.