به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آمون بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توجیهی رابطان کانون‌های فرهنگی هنری شهرستان‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به انتخاب رابطان کانون‌های مساجد از بین مدیران مسئول فعال اظهار کرد: رابطان کانون‌های مساجد با تعامل بیشتر در جهت افزایش فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، هنری و ورزشی در مساجد گام بردارند.

وی با بیان اینکه همدلی و همکاری رابطان کانون‌ها برای اجرای برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری در مساجد می‌تواند عامل جذب هر چه بیشتر جوانان و نوجوانان به مساجد شود، گفت: رابطان نقش اساسی در تبیین پنجمین رویداد ملی «فهما» در بین مدیر مسئولان کانون‌ها را برعهده دارند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل بیان کرد: مسجد طراز اسلامی یعنی تمام مؤلفه‌های مسجد باید همسو و فعال با هم حرکت کند و تحقق آن نیازمند همدلی و هماهنگی بیشتر مدیران کانون‌ها با دیگر ارکان مسجد است.

آمون خاطرنشان کرد: مساجد مامن مطمئن در بین والدین برای حضور نوجوانان و جوانان هست و این فرصت مغتنمی برای اجرای فعالیت‌های تربیت محور است.

وی با اشاره به تاکید شهید سردار سلیمانی به نقش محوری تربیت نوجوانان و جوانان در مساجد در جمع ائمه جماعات مساجد کشور افزود: حضور و نقش محوری ائمه جماعات در توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و تربیتی و ایجاد مساجد جامعه محور می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شود.