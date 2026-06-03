به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مومنی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار مدیران و ائمه جماعات کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نکا با امام جمعه این شهرستان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی مساجد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۳ کانون فرهنگی و هنری مسجد در شهرستان نکا فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۳۶ کانون در مناطق شهری و ۶۷ کانون در مناطق روستایی مستقر هستند.

وی افزود: همچنین هفت کانون فرهنگی و هنری ویژه بانوان در شهرستان نکا مشغول فعالیت هستند که در کنار سایر کانون‌ها نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی ایفا می‌کنند.

مومنی با اشاره به استقبال گسترده نوجوانان و جوانان از فعالیت‌های مسجد محور خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۹ هزار و ۷۵ نفر در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت‌نام و عضویت دارند که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه مساجد در جذب و سازماندهی نیروهای فرهنگی و مردمی است.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مازندران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام در اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در مساجد نباید به صورت جزیره‌ای و پراکنده دنبال شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی منسجم، تعامل سازنده و هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و فعالان مسجدی، زمینه ارتقای اثربخشی این برنامه‌ها فراهم شود.

وی کتاب و کتابخوانی را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: ترویج فرهنگ مطالعه، توسعه کتابخانه‌های مساجد و اجرای برنامه‌های مرتبط با کتاب و کتابخوانی باید بیش از پیش مورد توجه مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری قرار گیرد.

مومنی همچنین با اشاره به فعالیت‌های قرآنی انجام شده در سطح مساجد استان بیان کرد: در حوزه قرآن و معارف اسلامی اقدامات ارزشمند و اثرگذاری صورت گرفته است که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآنی در میان نسل جوان و نوجوان باشد.

وی حضور ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در شورای فرهنگ عمومی شهرستان را فرصتی مهم برای پیگیری مطالبات این حوزه برشمرد و افزود: حضور فعال در این شورا می‌تواند زمینه طرح مسائل، نیازها و دغدغه‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را فراهم کرده و به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در حوزه فرهنگ عمومی کمک کند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در ادامه به فعالیت‌های رسانه‌ای این مجموعه اشاره کرد و گفت: در قالب کمیته رسانه‌ای، بیش از ۳۰۰ عنوان محتوای رسانه‌ای تولید و منتشر شده است که بخشی از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای مساجد را به جامعه معرفی کرده است.

وی افزود: در ایام جنگ نیز با تشکیل قرارگاه رسانه‌ای در سطح استان، تلاش شد تا فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مساجد به شکل منسجم و هدفمند پوشش داده شود و ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی این مراکز دینی بیش از پیش در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد.

مومنی در پایان با تأکید بر نقش محوری مساجد در تقویت سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جماعات، فعالان فرهنگی و نیروهای جوان می‌توانند نقش مؤثری در ترویج ارزش‌های دینی، ارتقای فرهنگ عمومی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی نسل جدید ایفا کنند.