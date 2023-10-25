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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

رییس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۲۳ نفر از شهروندان استان مرکزی با گاز مونوکسید کربن مسموم شدند

۲۳ نفر از شهروندان استان مرکزی با گاز مونوکسید کربن مسموم شدند

اراک- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۲۳ نفر از شهروندان در استان مرکزی از اول مردادماه تاکنون با گاز مونوکسید کربن، مسموم شدند.

بهروز ایران نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همه ساله با آغاز فصل سرما، نگرانی سازمان‌های امدادی مانند سازمان آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر برای حفظ سلامت هموطنان و پیشگیری از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن در استفاده از وسایل گرمازا بیش از پیش می‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایی گازسوز، خانواده‌ها باید از علائم شایع گازگرفتگی مطلع باشند و در صورت مشاهده این علائم، اقدامات اولیه را انجام دهند.

وی با بیان اینکه زنگ هشدار گاز گرفتگی به صدا درآمده است، گفت: مهم‌ترین علائم مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن کاهش سطح هوشیاری و در اکثر موارد بیهوشی است که افراد بی درنگ باید عوامل مختلف محیط را بررسی کنند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اختلال بینایی، سردرد، گیجی و خواب آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونو اکسیدکربن است و فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن، دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود.

ایران نژاد بیان کرد: به‌استناد آمارهای موجود مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن در این بازه زمانی نسبت به مشابه سال گذشت تفاوت ندارد افزود: در این مدت با یاری خدا هیچ‌گونه فوتی مبنی بر گازگرفتگی گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: رعایت هر بیشتر نکات ایمنی در نصب و به‌کارگیری وسایل گرمایشی در فصل پاییز و زمستان و دقت در استفاده از وسایل گرمازا که عمده آنها به سیستم گاز شهری متصل هستند، همچنان حائز اهمیت است.

کد مطلب 5921926

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