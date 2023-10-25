به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین سفر استانی خود به شهرستان نمین با اشاره به وضعیت رقابتی کشور ایران با کشورهای همسایه اظهار کرد: کشورهای رقیب از هر گونه ابزاری استفاده می‌کنند تا کشور ایران را در سطح پایین توسعه نگه دارند.

وی گسترش روابط با کشورهای منطقه را سیاست اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ وجه به دنبال تنش نیست و در مسیر رشد و توسعه و پیشرفت مملکت حرکت می‌کند.

استاندار اردبیل به کمبود فضای سبز در شهر نمین اشاره کرد و افزود: بحث ایجاد پارک را مهمترین مصوبه این سفر قلمداد کرده و زمین مناسبی را شناسایی کنید تا یک پارک مناسب در شهر نمین احداث شود.

عاملی با اشاره به اینکه برای توسعه استان باید به دنبال وحدت و همدلی باشیم، ادامه داد: استان اردبیل شرایط خوبی از لحاظ توسعه و اقتصاد ندارد و در این شرایط نباید به دنبال اختلاف باشیم و هر توفیقی هم که در استان حاصل شده باشد در سایه همدلی مردم است.

وی به آسفالت راه‌های فرعی و روستایی در سطح شهرستان نمین اشاره کرد و گفت: زیر ساخت‌هایی از جمله برق و گاز در سطح شهرستان نمین وضعیت مناسبی دارند.

برنامه‌ریزی میان مدتی برای جبران کمبود آب داریم

استاندار اردبیل در پاسخ به گلایه‌های مردم نمین در ارتباط با کمبود آب تصریح کرد: برنامه‌ریزی میان مدتی برای جبران کمبود آب داریم اما باید یک افق ۵۰ ساله برای آب در نظر بگیریم.

عاملی با اشاره به اینکه برنامه تأمین آب شرب استان را تدوین کرده‌ایم، افزود: به دنبال تأمین اعتبار هستیم لذا باید چهارچوب و منابع را مشخص کنیم تا مشکل آب شرب استان حل شود.

وی با اشاره به اینکه با وزارت ارتباطات و فن‌آوری قرارداد بستیم تا روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت ۴ گیگ متصل شوند، افزود: برای رشد اقتصادی استان باید میزان تولید کالا و خدمات را افزایش دهیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از مصرف بی رویه آب به دنبال گسترش گلخانه در شهرستان نمین هستیم، افزود: شهرستان نمین در حوزه گردشگری ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد.

به دنبال اخذ مجوزهای شهرک توریستی گردشگری شهرستان نمین هستیم

عاملی صنعت گردشگری را صنعت پاک عنوان کرد و گفت: به دنبال اخذ مجوزهای شهرک توریستی گردشگری شهرستان نمین هستیم در صورت اجرایی شدن یک برنامه اجرایی در حد بین‌الملی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه ما با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان به دنبال تولید و ثروت آفرینی هستیم، افزود: این به این معنا نیست که ما منابع را تخریب کنیم و قطعاً در حوزه سرمایه‌های ملی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه با دغدغه چندین برابری به دنبال حفظ منابع و ثروت‌های ملی هستیم، اظهار کرد: هتل‌ها و پکیج‌های اقامتی جهت حضور گردشگران در شهرستان نمین باید احداث شوند.

عاملی با تاکید بر اینکه در زمینه صنعت با ایجاد واحدهای آلاینده موافق نیستیم و اصلی‌ترین ظرفیت و ثروت کشور منابع طبیعی و محیط زیست است، افزود: در بعضی از زنجیره‌های تولید کمبود داریم و باید تلاش کنیم این زنجیره‌ها تکمیل شوند.

گزارشی از آلوده بودن مجموعه پتروشیمی دریافت نکرده‌ام

وی با اشاره به دغدغه‌های مردم در ارتباط با پتروشیمی نمین افزود: بررسی‌هایی که کارشناسان انجام دادند بنده گزارشی از آلوده بودن مجموعه دریافت نکرده‌ام.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه ما در کنار مردم نمین هستیم، افزود: با همکاری مردم و استانداری تیم کارشناسی متشکل از متخصصان دانشگاهی تشکیل شود و مدارک در اختیار آن‌ها قرار داده شود تا بررسی‌های لازم را انجام دهند.

عاملی خاطرنشان کرد: در صورتی که تیم کارشناسی آلوده بودن واحد صنعتی را تأیید کنند ما شرعا و قانونا در مقابل مردم مسئول هستیم و باید پاسخ‌گو باشیم.

وی در رابطه با تأمین مسکن در روستاها افزود: از بنیاد مسکن خواسته‌ایم برای افرادی که تمایل به ساخت مسکن در روستاها دارند، زمین مناسب در اختیارشان قرار دهند.

استاندار اردبیل در پایان با بیان اینکه پیگیر تعمیر و بازسازی خانه‌های عالم هستیم، اضافه کرد: همچنین سد معیشتی «ننه کران» و «نیارق» را در برنامه کاری قرار داده‌ایم و به صورت ویژه پیگیر روند مراجعه به متخصص با بیمه روستایی هستیم.