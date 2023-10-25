صدور ۲۷۴ هزارتن کالا از گمرک سردشت به خارج کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید غلام‌نژاد در این زمینه اظهار کرد: روزانه بیش از ۱۸۰ کامیون شامل کالاهای صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، تیرآهن، میلگرد، خشکبار، مصنوعات فلزی و پلاستیکی و میوه و تره بار به مقصد اقلیم کردستان عراق وارد بازارچه مرزی «کیله» می‌شوند.

وی افزود: امسال ترانزیت کالای سایر گمرکات کشور از مرز کیله سردشت به ۳۵ میلیون و ۳۶۲ هزار دلار رسید که در این بخش هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۸ درصد افزایش وجود دارد.

مدیر گمرک سردشت اضافه کرد: در خصوص واردات انواع کالاها از مرز «کیله» امسال ۳۶۷ هزار و ۳۸۸ تُن کالا به ارزش یک میلیون و ۶۱۸ هزار دلار از طریق این مرز وارد کشور شده که بیشتر محموله‌های وارداتی لوازم خانگی هستند.

غلام‌نژاد با اشاره به اینکه سال گذشته برای نخستین بار امکان ترانزیت داخلی از بنادر و گمرکات کشور به سمت مرز رسمی کیله این شهرستان فراهم شد، گفت: بازرگانان و تجار می‌توانند کالاهای خود را پس از ورود به کشور از طریق مرز رسمی کیله ترخیص و از معافیت‌ها و تخفیف‌های مناطق مرزی و کارت مرزنشینی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه حذف کشور ثالث و کم شدن هزینه‌های حمل و نقل برای تجار و بازرگانان از مزایای راه اندازی ترانزیت داخلی در این مرز است، یادآور شد: با ارتقای زیرساخت‌ها حجم مبادلات مرزی هم در این مرز افزایش می‌یابد و هم اکنون بیش از ۲ هزار نفر در زمینه تخلیه و بارگیری کالا در این گمرک مشغول فعالیت هستند.

غلام نژاد در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای در مرز کیله سردشت نیز گفت: توسعه انبارهای واردات، آسفالت و بهسازی مسیر تا مرز و تعریض ۷۰۰ متر از ورودی گمرک از جمله برنامه‌های توسعه‌ای در دست اقدام این گمرک است.